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  4. Kene tehlikesi büyüyor! Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir ölüm daha

Kene tehlikesi büyüyor! Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir ölüm daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2020 14:23 | Son Güncelleme

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 10 Haziran itibarıyla, KKKA nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısını 15, vaka sayısını ise 480 olarak duyurmuştu.

Kene tehlikesi büyüyor! Sivas'ta KKKA şüphesiyle bir ölüm daha

Hafik ilçesi Kamış köyünde yaşayan Osman E. (81), rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde, Osman E'nin vücuduna kene yapıştığı fark edildi.

Yaklaşık 20 gündür KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören Osman E, anestezi yoğun bakım servisinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Osman E'nin cenazesi, ailesi tarafından morgdan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.

ÖLÜ SAYISI 15'E VAKA SAYISI 480'E ULAŞMIŞTI

Sağlık Bakanlığı'nca geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada "Bu yıl 10 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde KKKA vaka sayısı geçen yıla göre artış göstererek 480'e ulaştı, 15 kişi ise hayatını kaybetti. KKKA Bilim Kurulu'nda, bu veriler ışığında alınacak tedbirler ve yürütülecek çalışmalar masaya yatırıldı" açıklaması yapılmıştı.

(AA)

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