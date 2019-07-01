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Keneden ölen kadın Yozgat'ta toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 15:43 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde oturan ve kene ısırması sonucu rahatsızlanıp, Sivas'ta sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren İfakat Şahan (45), toprağa verildi.

Keneden ölen kadın Yozgat'ta toprağa verildi

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesi Gökiniş köyünde oturan ve kene ısırması sonucu rahatsızlanıp, Sivas'ta sevk edildiği hastanede yaşamını yitiren İfakat Şahan (45), toprağa verildi.
Köyde çiftçilikle uğraşan 5 çocuk annesi İfakat Şahan'ı, 1 hafta önce kene ısırdı. Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Şahan, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahan, burada yapılan müdahalesinin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alınan Şahan, doktorların müdahalesine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Şahan'ın cenazesi, bugün Yozgat Sorgun'a bağlı Gökiniş köyünde öğlen kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

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