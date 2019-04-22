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Keneden ölen kadının cenazesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

Karabük'te, bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra KKKA hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin aynı şüpheyle vefat eden annesinin cenazesi defnedildi

Keneden ölen kadının cenazesi toprağa verildi

Karabük'te, bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin aynı şüpheyle vefat eden annesinin cenazesi toprağa verildi.

Zobran köyünde besicilik yapan ve 8 Nisan'da bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra KKKA hastalığı şüphesiyle kaldırıldığı hastanede vefat eden Yücel Kader'in annesi Kadriye Kader'in (59) cenazesi, yakınları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınarak Horasanlı Camisi'ne getirildi.

Kadriye Kader'in cenazesi, kılınan namazın ardından Karabük Mahallesi Mezarlığı'nda oğlunun yanına defnedildi.

Cenaze törenine, Kader'in yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Olay

Zobran köyünde besicilik yapan Yücel Kader (37), 8 Nisan'da ateş, bulantı ve istifra şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, hastanede serum takılan Kader, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Şikayetleri devam eden Kader, iki gün sonra yeniden hastaneye başvurarak 7 aylık bebeğindeki keneyi çıkardığını, hastalığının bundan kaynaklanmış olabileceğini söyleyince yoğun bakıma alınmış, Ankara Hıfzıssıhha Laboratuvarına gönderilen KKKA test sonucu pozitif çıkan Kader, 14 Nisan'da müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kader'in "Hamza" ismindeki bebeği de KKKA şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Yücel Kader'in annesi Kadriye Kader de (59), dün ateş, bulantı ve kusma şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurmuş, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Bunun üzerine ailenin hayvan beslediği çiftlikte ve çevresinde sıkı önlemler alınarak, bölge giriş ve çıkışlara kapatılmıştı.

Keneden ölen kadının cenazesi toprağa verildi

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Anahtar Kelimeler:
cenaze Kadriye Kader Karabük KKKA

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