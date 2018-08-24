"Kenetlenince en büyük ülkeler dize geliyor"

BİTLİS (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Herkes kenetlensin. Türkiye koca ve siyonist Amerika ile emperyalist güçlerine karşı kenetlendi. Paranın gücü ne olursa olsun, en büyük ülkeler dize geliyor." dedi.

AK Parti Bitlis İl Başkanlığının yeni hizmet binasında düzenlenen programa katılan Demiröz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Başkanı Nesrullah Tanglay, binanın açılış kurdelesini keserek partililerle bayramlaştı.

Demiröz, burada yaptığı konuşmada yeni hizmet binasının açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bitlis'in 24 Haziran seçimlerinde kendisine yakışanı yaptığını ve bekleneni gerçekleştirdiğini belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Genel kongremizde de yerel seçimler için startımızı verdik. Bundan sonra Bitlis'in üzerinde büyük bir görev var. Merkez ile bütün ilçe ve beldelerimizde seçimi kazanmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik içinde olduğunuz sürece inanın merkez ve ilçeler ile beldelerin tamamının alınması zor değil, yeter ki bir ve beraber olalım. Herkes kenetlensin. Türkiye koca ve siyonist Amerika ile emperyalist güçlerine karşı kenetlendi. Paranın gücü ne olursa olsun, en büyük ülkeler dize geliyor. Cenab-ı Allah yardım ediyor. Siz birlik ve beraberlik içinde olduktan sonra Türkiye'nin önü nasıl açıksa Bitlis'te de yerel seçimlerde aynı şekilde birlik ve beraberlik içinde bütün ilçeleri ve beldeleri alacağız. Sizden bunu bekliyorum. Size bu yakışır ve alacağınıza da eminim. Güveniyorum ve inancım tam."