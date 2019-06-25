MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İshakçelebi Mahallesi'nde yaşayan F.O'nun (39) bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiası üzerine başlatılan çalışma kapsamında şahsın adresine baskın düzenledi.

Operasyonda, evin bahçesinde boyu 1 ile 3 metre arasında değişen 260 kök Hint keneviri ele geçirildi, F.O. gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinde pişman olduğunu belirten şüphelinin, "içici olduğu için keneviri satmak gibi bir düşüncesinin bulunmadığını, kendisi için ekim yaptığını ama ölçüyü biraz kaçırdığını" ileri sürdüğü öğrenildi.

F.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen yaklaşık Hint kenevirleri jandarma ekiplerince yakılarak imha edildi.

