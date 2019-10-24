"Kenevir de haşhaş gibi kontrollü yetiştirilsin"

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden emekli Prof. Dr. Neşet Arslan, kenevirin de haşhaş gibi kontrollü şekilde yetiştirilmesini ve sağlık yönünden faydalarından yararlanılmasını istedi.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın başkanlığında toplandı.

Komisyona, uzun yıllar üzerinde çalıştığı kenevir ve haşhaş bitkilerine ilişkin sunum yapan Prof. Dr. Arslan, kenevirin erkek ve dişi olmak üzere iki evcikli bir bitki olduğunu, ıslah çalışmaları sonucu bu bitkinin tek evcikli hale dönüştürüldüğünü belirtti.

Kenevirin lif ve saplarından, tohumlarından, çiçek ve yapraklarından yararlanıldığını anlatan Arslan, Türkiye'de esrar elde edilen çiçek ve yapraklarından faydalanılmasının 1933 yılında çıkarılan bir kanunla yasaklandığını ifade etti.

Arslan, kenevirin lif ve tohumlarının 1990 yılına kadar herhangi bir kısıtlama olmaksızın yetiştirildiğini, bu tarihten sonra ise izne tabi tutularak belirli illerde yetiştirilmesine müsade edildiğini anımsattı.