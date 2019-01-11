Kenevir geri dönüyor!

Türkiye'de 2016'dan beri sınırlı üretimine izin verilen kenevir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi. Buna göre, Tarım Bakanlığı bünyesinde kenevir üretimine yönelik çalışmaların başlatılacağı öğrenildi. Başta Almanya olmak üzere gelişmiş ülkelerde örnekleri olan endüstriyel kenevir üretiminin ekonomiye katkısını uzmanlar Yeni Şafak'a anlattı.

Türkiye'de kenevir üretimin sınırlandırılmasından dolayı ürün tedarikini yurt dışından yapmak zorunda kaldıklarını belirten Technoarge Genel Müdürü Muzaffer Gökçimen, "Bu ürünü Türkiye'den temin edemediğimiz için Malezya ve Polonya'dan almak zorunda kalıyoruz. Bizim bu ürünün sapıyla yani endüstri boyutuyla işimiz var. keneviri yurt dışından iplik ya da kumaş halinde alıyoruz. Atölyemizde işleyip kullanıma sunuyoruz" diye konuştu.

HER SEKTÖRE AYRI KENEVİR TÜRÜ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç da, kenevirin bünyesinde uyuşturucu olmayan çeşitleri bulunduğuna dikkat çekti. İki yıl sonra bu ürünlerin piyasaya sunulacağını anlatan Aytaç, "Farklı çeşitlerde üretime sunulacak kenevir ile birlikte ilaç sektörü için ayrı, tekstil üretimine uygun kenevir çeşitleri olacak. Bakanlığın yayınladığı yönetmelikte de hangi amaçla üretim yapacaksanız, o kısımları kullanacaksınız yönünde bir talimat bulunuyor" ifadesini kullandı. Maliyeti az üretimi kolay olan keneverin 1 dönüm hasatıyla, 4 dönüm ağaçtan üretilen kadar kağıt elde ediliyor. Yine kenevir, bir X-ray cihazının sıfır radyasyonla kullanılmasını da sağlayabiliyor.