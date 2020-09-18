HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kenevir imalathanesine operasyon: 1 tutuklama

Kenevir imalathanesine operasyon: 1 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 20:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kurduğu imalathanede kenevir yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kurduğu imalathanede kenevir yetiştiren şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kenevir yetiştirmede kullanılan düzenek ve uyuşturucu madde ele geçirilirken şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik ürütülen çalışmalar kapsamında Kartepe ilçesinde bir şahsın yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri sattığı bilgisine ulaştı. Konu ile ilgili çalışma başlatan ekipler tarafından tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şahsın evinin yanında şahsın kenevir yetiştirmek için yaptığı bir imalathanede tespit edildi.

Ekipler tarafından şahsın kurduğu imalathanede yapılan aramalarda kenevir yetiştirmek için yapılmış çok sayıda düzenek, aydınlatma, ısı ve havalandırma aparatları, 1 kök kenevir, 2 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ısı ayarlayıcı termostat ve 1 adet havalandırma motoru ve bu motora bağlı alüminyum folyodan yapılmış havalandırma boruları, kenevir yetiştirmek için kullanılan 4 adet farklı zirai ilaç ve 1 kilo 434 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili E.Ç. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?"İnternetçi arkadaş" olayı nedir?
En Çok Okunan Haberler
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Ünlü oyuncunun zor anları! Turist korkup suya atladı
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Heykele tepki: Reform istedik, bunu getirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı açıklaması
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
Her satırı vahşet! 'Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu'
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Otel odasındaki 'fuhuş' tuzağında yeni gelişme!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Diğer Haberler
Son dakika! Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Akdeniz'de yeni Navtex ilanı
Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
'Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum, sen git!' İntihara kalkıştı
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk pes dedirtti
Son dakika! Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem! AFAD son depremler
Akdeniz'de 5,7 büyüklüğünde deprem
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
18 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.