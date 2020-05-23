Kenevir koronavirüse karşı koruyor mu?

Bu fikir, kanser ve Crohn hastalığı tedavisinde kenevir kullanımına dair araştırmalara dayanıyor.Birçok araştırmacı yeni koronavirüse karşı aşı veya ilaç gibi tedavi yöntemleri hakkında araştırmalar yaparken, bazıları da geleneksel metodların yanı sıra alternatif çözümleri de göz önünde bulunduruyor.

Örneğin, bu kapsamda, remdesivir gibi, bitkilerden edinilen ve esas olarak ebolaya karşı kullanılan ilaçlar denendi. Ayrıca Almanya’da daha önce kanser immünologlarının geliştirdiği bir tedavi yöntemi, koronavirüs aşısı için yapılan ilk klinik araştırmalarda kullanılıyor.

Fransa’da yapılan bir araştırma ise, sigara içenleri ölümcül bir şekilde etkileyen nikotinin, koronavirüse karşı koruma sağlayabileceğini ortaya koydu.

Şimdi de Kanada’dan, bunlara ek olarak, psikoaktif maddeler içeren kenevir sayesinde hücrelerin koronavirüse karşı korunabileceğine dair bir araştırmanın bulgularına ilişkin haber geldi.

Eğer bu çalışmanın sonuçları bilimsel yöntemlerle onaylanırsa, kenevirin de nikotine benzer etkisi olduğunu söylemek mümkün olacak. Ancak araştırma henüz aynı alanda çalışan başka bilim insanlarının onayından geçmedi. Bilimsel ilerleme süreci için de bu şart.