"Kenevir üretimi Vezirköprü'de şaha kalkacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Uzun yıllardır unutulmuş, unutturulmuş, ötelenmiş, yok farz edilmiş çok önemli olan keneviri bugün Türkiye'de yeniden şaha kaldırmak için seçilmiş bölge Vezirköprü'dür." dedi. Karaaslan, partisinin Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ile ilçedeki seçim çalışmasına katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Karaaslan, kenevir üretiminde önemli bir ilçe olan Vezirköprü'nün Samsun'un parlayan yıldızı olacağını belirtti. Vezirköprü'deki kenevirin dünyada eşi ve benzerinin olmadığını anlatan Karaaslan, "Çünkü uzun yıllardır unutulmuş, unutturulmuş, ötelenmiş, yok farz edilmiş çok önemli olan keneviri bugün Türkiye'de yeniden şaha kaldırmak için seçilmiş bölge Vezirköprü'dür. Eskiden kenevir üretiminin nasıl olduğunu, burada nasıl yapıldığını ve bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu hammadde olarak kenevirin ve otomotiv ve ilaç sanayisinde, hem kağıt yapımında hem kozmetikte, yani her şeyde kullanılabilecek bir hammaddenin ilçemizde en iyi şartlarda yetişecek olması ve kurulacak endüstriyle birlikte bunun istihdam getirecek bir sanayiye dönüşmesi bizler için en büyük müjdedir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'yi kalkındıracak bu önemli yatırımların startını verdiklerini vurgulayan Karaaslan, kenevir üretiminin hem üreticiye hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade etti. - "Bu iş Türkiye'nin bekası meselesidir" Türkiye'nin gelişimini sağlarken diğer taraftan büyük bir mücadele içinde olduklarına işaret eden Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın Devlet Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'bu işin bir Türkiye meselesi' olduğunu, 'bu işin bir beka meselesi' olduğunu söylediklerinde bize çıktılar ne dediler, 'Neden bu kadar abartıyorsunuz, bu sadece bir yerel seçim, bir belediye başkanı seçilecek, bu kadar Türkiye meselesi haline niye getiriyorsunuz?' diyenler oldu. Ama biz inandığımızdan hiçbir zaman vazgeçmedik ve şu son bir hafta on gündür dünyada yaşananlar göstermektedir ki bu iş Türkiye'nin bekası meselesidir. Türkiye'nin burada zayıflaması birilerini memnun edeceği kadar bazı odakları da harekete geçirecektir. Dolayısıyla bizler bugün bir oy kullanırken, bir başkan adayımızı başkan yapmanın ötesinde bir anlam taşıyacak bizim oyumuz, sakın unutmayalım olur mu? 31 Mart'ta Türkiye'nin genelinde bir harita, bir tablo çıkacak ortaya. Biz nasıl heyecanla ve merakla bekliyorsak, birilerinin de ellerini ovuşturarak beklediklerini sakın unutmayın olur mu?"