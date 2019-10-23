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Kenevir yetiştirmek için deponun çatısına havalandırma boşluğu açmış

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 17:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evin bitişiğinde olan ve çatısına havalandırma boşluğu açılan depoda, 10 gram kubar esrar ile kasalar içinde yetiştirilen 87 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir evin bitişiğinde olan ve çatısına havalandırma boşluğu açılan depoda, 10 gram kubar esrar ile kasalar içinde yetiştirilen 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Salihli'nin Tekelioğlu Mahallesi'nde yaşayan A.O.B.'nin (46) Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. A.O.B.'nin evine, bu sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Salihli Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararı ile ev ve eklentilerinde arama yapıldı.
Aramada, A.O.B'nin evinin bitişiğindeki depoda, 100 gram kubar esrar ile kasaların içine dikilmiş 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.O.B.'nin, Hint kenevirlerinin güneş görüp, temiz hava alabilmesi için deponun çatısındaki bazı kiremitleri kaldırıp, havalandırma boşluğu açtığı belirlendi.

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