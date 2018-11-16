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Kenevir yetiştirmek için evinde özel oda yapmış

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:26 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu üretilen bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, özel hazırlanmış odada, saksılara ekilmiş Hint kenevirleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kenevir yetiştirmek için evinde özel oda yapmış

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu üretilen bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, özel hazırlanmış odada, saksılara ekilmiş Hint kenevirleri ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde A.M.'nin bir odasını uyuşturucu üretmek için özel düzenlediği evinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine baskın yaptı. Evde yapılan aramada, odada saksılara ekilmiş 10 kök Hint keneviri ile kenevir tohumları ve özel ilaçlar ele geçirildi. Olayla ilgili A.M. gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Kenevir yetiştirmek için evinde özel oda yapmış

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