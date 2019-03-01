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Kenevirden "abiye ve gelinlik" yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Yöresel dokumaların günlük giysilerde kullanılabileceğine dikkati çekmek isteyen İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, kenevir ipinden elde edilen bezden hem günlük giysiler hem de abiye ve gelinlik gibi özel kıyafetler yaptı - İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın: - "Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevir üretimine dikkati çektiği günlerde biz de doğal dokumaların yaygınlaştırılması için bir öncülük gerçekleştirdik" - "Üretilen kenevirlerin kıyafetlere dönüşeceği günler çok yakında, hep birlikte göreceğiz"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Kenevirden elde edilen kendir ipini kullanarak pantolon, etek gibi günlük giysilerle abiye ve gelinlik gibi özel gün giysileri tasarlayan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirin giysi üretiminde kullanımının artırılarak ekonomiye kazandırılabileceğine dikkati çekti.

Enstitü, yerli dokumalar konusunda farkındalık oluşturmak, bu dokumaların sağlık açısından önemini vurgulamak ve kültürel değerleri yaşatmak için 3 yıl önce başlatılan projeyi tamamladı.

"Karadeniz'den Ege'ye İlmek İlmek" projesi kapsamında Ege Bölgesi'nin kültürel değeri Ödemiş ipekli dokumaları ile Karadeniz yöresine özgü, kenevirden elde edilen kendir ipliği ile dokunan Rize bezini (feretiko) giysilerde buluşturdu.

Samsun'un Atakum ilçesinde kadınların yaptığı feretiko ve Ödemiş ipekli dokuması, enstitüde kıyafetlere dönüştürüldü.

Yöresel motiflerle güncel çizgileri buluşturan tasarımlarla pantolon, ceket, elbise, etek gibi günlük giysiler ile abiye ve gelinlik gibi özel gün kıyafetleri dikildi. Proje sonunda 45 parçalık bir koleksiyon oluşturuldu. Böylece yöresel kumaşların hem özel gün yapımına hem de günlük kullanıma uygun olduğu ortaya konuldu. Geleneksel motiflerle süslenen gelinlik de yöresel dokumaların özel kıyafete dönüşeceğini gösterdi. Gelinliğin bedeni feretikodan yapılırken, duvakta Ödemiş'in ipekli dokuması kullanıldı.

- "Kenevirlerin kıyafetlere dönüşeceği günler çok yakında"

İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün kuruluşundan bu yana geleneksel Türk el sanatlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Bu kapsamda feretiko ile Ödemiş ipeğini buluşturduklarını belirten Aydın, "Projenin bir kaç amacı var. Yerel dokumalara dikkati çekmeyi, endüstriyel kumaşların yanında sağlıklı dokumaların önemine vurguda bulunmayı, kadın istihdamını desteklemeyi ve iki kültür hazinemizi sandıklardan çıkarıp gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Bu çalışma olgunlaşma enstitülerinin doğal dokumaları günlük giysiye dönüştürdüğü bir çalışma, bu konuda öncülük yaptık." ifadelerini kullandı.

Aydın, günlük giysi üretiminde kolayca kullanılabileceğini ortaya koydukları feretikonun sağlamlığının yanı sıra teri emme ve dışarıya atma, vücuttaki elektriği atma gibi sağlık açısından faydalı özellikler de taşıdığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kenevir tarımını ve üretimini artırırken aynı şekilde sanayisinin de kurulmasına öncelik vereceğiz" açıklamasını hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevir üretimine dikkati çektiği günlerde biz de doğal dokumaların yaygınlaştırılması için bir öncülük gerçekleştirdik. Bu dokumaları günlük giysilerde kullandık. Abiyede, gelinlikte de kullanabilir miyiz diye kumaşın dokuma esnasında farklı versiyonlarını denedik ve çok da başarılı oldu.Tam da kenevir üretiminin desteklendiği bugünlerde bu kumaşın ekonomiye nasıl dönüşeceğini göstermiş olduk. Üretilen kenevirlerin kıyafetlere dönüşeceği günler de çok yakında, hep birlikte göreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
dokuma gelinlik giysi kenevir olgunlaşma yöresel

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