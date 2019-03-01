Yöresel motiflerle güncel çizgileri buluşturan tasarımlarla pantolon, ceket, elbise, etek gibi günlük giysiler ile abiye ve gelinlik gibi özel gün kıyafetleri dikildi. Proje sonunda 45 parçalık bir koleksiyon oluşturuldu. Böylece yöresel kumaşların hem özel gün yapımına hem de günlük kullanıma uygun olduğu ortaya konuldu. Geleneksel motiflerle süslenen gelinlik de yöresel dokumaların özel kıyafete dönüşeceğini gösterdi. Gelinliğin bedeni feretikodan yapılırken, duvakta Ödemiş'in ipekli dokuması kullanıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde kadınların yaptığı feretiko ve Ödemiş ipekli dokuması, enstitüde kıyafetlere dönüştürüldü.

"Karadeniz'den Ege'ye İlmek İlmek" projesi kapsamında Ege Bölgesi'nin kültürel değeri Ödemiş ipekli dokumaları ile Karadeniz yöresine özgü, kenevirden elde edilen kendir ipliği ile dokunan Rize bezini (feretiko) giysilerde buluşturdu.

Enstitü, yerli dokumalar konusunda farkındalık oluşturmak, bu dokumaların sağlık açısından önemini vurgulamak ve kültürel değerleri yaşatmak için 3 yıl önce başlatılan projeyi tamamladı.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Kenevirden elde edilen kendir ipini kullanarak pantolon, etek gibi günlük giysilerle abiye ve gelinlik gibi özel gün giysileri tasarlayan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, kenevirin giysi üretiminde kullanımının artırılarak ekonomiye kazandırılabileceğine dikkati çekti.

- "Kenevirlerin kıyafetlere dönüşeceği günler çok yakında"

İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitünün kuruluşundan bu yana geleneksel Türk el sanatlarını yaşatmak ve yaygınlaştırmak üzere faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Bu kapsamda feretiko ile Ödemiş ipeğini buluşturduklarını belirten Aydın, "Projenin bir kaç amacı var. Yerel dokumalara dikkati çekmeyi, endüstriyel kumaşların yanında sağlıklı dokumaların önemine vurguda bulunmayı, kadın istihdamını desteklemeyi ve iki kültür hazinemizi sandıklardan çıkarıp gelecek nesillere aktarmayı hedefledik. Bu çalışma olgunlaşma enstitülerinin doğal dokumaları günlük giysiye dönüştürdüğü bir çalışma, bu konuda öncülük yaptık." ifadelerini kullandı.

Aydın, günlük giysi üretiminde kolayca kullanılabileceğini ortaya koydukları feretikonun sağlamlığının yanı sıra teri emme ve dışarıya atma, vücuttaki elektriği atma gibi sağlık açısından faydalı özellikler de taşıdığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kenevir tarımını ve üretimini artırırken aynı şekilde sanayisinin de kurulmasına öncelik vereceğiz" açıklamasını hatırlatan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı: