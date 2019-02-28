Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da kenevir üretiminin yanı sıra sanayisinin de kurulmasını önemsiyoruz. Burada üretimi gerçekleştirip sanayisini başka yerde yaptırmak, işin hizmetini yapıp karını başkasına yedirmektir. Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız." dedi.

Kaymak, kentteki bir restoranda Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Çarşamba Ticaret Borsası tarafından kenevir ekimiyle ilgili düzenlenen toplantıda, Samsun'un bir tarım kenti olduğunu, kenevir üretimi konusunda da önemli bir yerde bulunduğunu söyledi.

Samsun'un tarımdan elde ettiği geliri değerlendirerek sanayileşmesini tamamlayamadığını belirten Kaymak, "Geçmişte çok iyi bir sanayi kentiyken bunu devam ettiremedi ve yürüyen akımdan nasibini alamadı ama çok da geçmiş değil. İnşallah ilerleyen zamanda biz de bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaymak, Samsun'dan giden akademisyenlerin de katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kenevir eylem planı hazırlandığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde kenevir üretimi ve işlenmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde geliştirilmeye çalışılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın buna işaret etmesi bizim için çok önemli bir güç. Çünkü onun işaretinden sonra süreç olumlu oluyor, ilgili kanunlar çıkartılıyor ama biz yereldekiler de inanıp el ele verirsek çok güzel yol alırız. Samsun'da kenevir üretiminin yanı sıra sanayisinin de kurulmasını önemsiyoruz. Burada üretimi gerçekleştirip sanayisini başka yerde yaptırmak, işin hizmetini yapıp karını başkasına yedirmektir. Keneviri hem üreteceğiz hem de sanayisini kuracağız. Şu an yeterli tohum yok ama inşallah 3 yılda 200 ton tohuma ulaşacağız. Kenevir üretmek kolay, yeter ki sanayiciler bunun çalışmasını yapsın."