AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Kenevir ülkemizde çok uzun yıllardır yasaklanmış ve ötelenmiş ama ülkemizin gelişimi açısından baktığımızda tekstilden, otomotive, ilaç sanayisinden kağıt üretimine kadar değerlendirebilecek çok önemli bir ürün. Bugün kenevirle yeniden barışıyoruz, yeniden tanışıyoruz." dedi.

Karaaslan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun IPARD 2 Programı 5. Başvuru Çağrı Dönemi 250 milyon avroluk hibe programı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kalkınmanın yerelden başlayacağına işaret etti.

Yerelde kalkınma hamlesinin bazı sac ayaklarının eksik olması durumunda bunu genel kalkınma hamlesiyle taçlandıramayacaklarını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bunun için yerel kalkınmayı çok önemsiyoruz. Aslında bugün şehirlerimizde şikayet ettiğimiz, bizi mutsuz ettiğini dile getirdiğimiz ya da şehirlere göçle artan çarpık şehirleşmenin, yerelde olacak kalkınma hamlesiyle azalacağına inanıyoruz. Tarımsal üretim hayatımızın vazgeçilmezidir. Eğer burada bir sıkıntı yaşanırsa diğer bütün teknolojik imkanların ikinci sıraya düşeceğini, belki de hiçbir anlam ifade etmeyeceğini biliyoruz. O nedenle tarımsal üretime sahip çıkmalıyız. Sözde değil, özde sahip çıkmak için bu tip desteklerin yereldeki kalkınmanın huzuruna sunulması çok önemlidir."