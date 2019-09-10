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Kenevirleri sularken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 18:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kenevirleri sularken yakalandı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, bahçesinde yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalanan R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zonguldak İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Çamlıbel köyünde fındık tarlasında Hint keneviri ekili olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sabah saatlerinde tarlaya yapılan baskında, R.Y. tarlaya ekili Hint kenevirlerini sularken yakalandı. Fındık bahçesinde ekili 105 kök kenevir bitkisi, sökülerek imha edildi. R.Y.'nin evinde narkotik köpeği 'Vera' ile birlikte yapılan aramada ise 200 gram esrar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen R.Y., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

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