'Keneye işkence yapmayın, zehir kusarak sizi hasta eder'

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)- ARDAHAN Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Canan Çimen, Kırım Kango Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) ile ilgili vatandaşları uyararak, "Üzerinize tutunmuş bir kene gördüğünüzde kesinlikle sigara ile yakmayın, alkol veya çamaşır suyu dökmeyin. Aksi takdirde kene bu durum karşısında vücudundaki zehri sizin vücudunuza kusarak sizi hasta eder" dedi. Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü'nce Posof'taki belediye düğün salonunda kene hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, köy muhtarları, imamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kırım Kango Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) ile ilgili vatandaşları aydınlatan Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Ulaş Şentürk, "Dünyada kene türleri çok fazla. Hastalığa yol açan sadece bir tür mevcut. Bu tür Posof ve Çıldır Kurtkale bölgesinde de mevcut. Bu yıla kadar herhangi bir can kaybı vakası yaşanmadı. Bu yıl içerisinde Posof'ta kene hastalığından 1 vatandaşımızı kayıp ettik, 1 kişi de tedavi ile kurtarıldı. Burada önemli olan şey keneyi düzgün çıkarabilmek. Sağlık Bakanlığı olarak önceki yıllarda ekiplerimiz köyleri gezerek kene çıkarma aparatı ve 25 bin adet eldiven dağıttı” diye konuştu. Ardahan Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Canan Çimen ise "Üzerinize tutunmuş bir kene gördüğünüzde kesinlikle keneyi sigara ile yakmayın, alkol veya çamaşır suyu dökmeyin. Aksi takdirde kene bu durum karşısında vücudundaki zehri sizin vücudunuza kusarak sizi hasta eder. Kırım Kango Kanamalı Ateşi Hastalığı'nın yani kene hastalığının burada görülme nedeni havadaki nem oranının yüksek olmasıyla alakalı bir durum" dedi. 'POSOF'TAN GELEN VAKALARDAN KORKUYORUZ' KKKA Hastalığı tanısının ilk olarak 2002 yılında konulduğunu hatırlatan Dr. Çimen, şunları söyledi: "Kene tutunan herkes hasta olacak diye bir şey yok. Mutlaka sizinle temas eden kenenin hasta olmasıyla alakalı bir durum. Kene hastalığı dememizin nedeni keneden bulaşmasıyla alakalı olduğundan. Ardahan merkezden gelen vakalardan korkmuyoruz. Posof'tan gelen vakalardan korkuyoruz. Bu bölgeden gelen vakalardan endişeleniyoruz. Kene hastalığının olması için öncelikle kenenin hasta olması ve size tutunması, sizin de onu düzgün yollardan çıkarmamış olmanız lazım. Kenenin üzerine sigara basma, kenenin üzerine alkol dökme, çamaşır suyu dökme işlemlerini yapmıyoruz. Aksi takdir de keneyi kusturursunuz. Kusturmak ne demek; kene kusmasıyla sizin hastalığı kapmanıza neden olacaktır. Sağlık Bakanlığı 'keneyi gören kişi derhal çıkarsın' der. Tabi ki sağlık kuruluşu yakındaysa oraya giderek çıkartabilirsiniz. Kene başı ile cilde tutunur ve oradan kan emmeye çalışır. Kan emmeye çalışırken zehrini size verebilir. Keneyi çıkarmaya çalışırken hepsini çıkarmaya çalışın. Kendiniz çıkarmaya çalışırken de gövdesinden sıkıştırmayın, çıplak elle tutmayın. Cımbız vasıtasıyla ağzından tutarak çıkarın."

