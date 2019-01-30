Keneye karşı tavukla mücadele

Samsun’da kene vakalarının görülebileceği yüksek mahallelerde 400 adet beç tavuğu ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Türkiye’de 2002 yılında ortaya çıkan Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığından (KKKA) 2012 yılı Mayıs ayına kadar 6 bin 392 kişinin kene kaynaklı virüs enfeksiyonu geçirdiği ve 322 kişinin de bu nedenle hayatını kaybettiği uzmanlar tarafından belirtiliyor. Olayların ardından kene ısırıklarına bağlı artan bu hastalığı önleme amaçlı olarak binlerce beç tavuğu yetiştirilmeye başlandı ve özellikle Afyon, Ankara, Çankırı, Çorum, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta çevreye dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından da kene vakalarının görülme ihtimali yüksek köy ve mahallelerde 2018 yılına kadar 300 adet ve 2019 yılında da 100 adet beç tavuğu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

400 beç tavuğu keneyle mücadele ediyor

2018 yılına kadar 8 bin 400 adet keklik Samsun’un Kavak, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde doğaya yerleştirildi. Bunun yanı sıra kene vakalarının görülme ihtimali yüksek köy ve mahallelerde 2018 yılına kadar 300 adet ve 2019 yılında da 100 adet beç tavuğu vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.