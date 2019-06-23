Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA'nın Kenitra tesisinin Fas'taki üretimi başladı.

Groupe PSA açıklamasına göre, grubun Fas'taki ekosisteminin tamamlayıcısı olan bu projenin uygulaması, Groupe PSA ve Fas Krallığı arasında Haziran 2015’te imzalanan bir anlaşma ile duyuruldu.

2020 ortasından itibaren 80 ülkeye hizmet verecek olan, yıllık 200 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip tesis, Groupe PSA'nın en yüksek standartlarını karşılıyor.

Son nesil CMP platformuna sahip yeni Peugeot 208, bu tesiste üretime giren ilk otomobil oldu.

- "Fas'ın otomotiv endüstrisinde benzersiz bir ortaklık kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve Groupe PSA Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Christophe Quemard, "Orta Doğu ve Afrika bölgesinin kalbinde Fas, grubumuz ve dört markası Peugeot, Citroen, DS ve Opel için tarihi ve stratejik bir pazar. Tüm ortaklarımızın yardımı ve Fas makamlarının desteği sayesinde Fas'ın otomotiv endüstrisinde benzersiz bir ortaklık kuruyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.