HABER

Kenitra'nın Fas'taki üretimi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 11:07 | Son Güncelleme

2020 ortasından itibaren 80 ülkeye hizmet verecek olan, yıllık 200 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip tesis, Groupe PSA'nın en yüksek standartlarını karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA'nın Kenitra tesisinin Fas'taki üretimi başladı.

Groupe PSA açıklamasına göre, grubun Fas'taki ekosisteminin tamamlayıcısı olan bu projenin uygulaması, Groupe PSA ve Fas Krallığı arasında Haziran 2015’te imzalanan bir anlaşma ile duyuruldu.

2020 ortasından itibaren 80 ülkeye hizmet verecek olan, yıllık 200 bin adet otomobil üretim kapasitesine sahip tesis, Groupe PSA'nın en yüksek standartlarını karşılıyor.

Son nesil CMP platformuna sahip yeni Peugeot 208, bu tesiste üretime giren ilk otomobil oldu.

- "Fas'ın otomotiv endüstrisinde benzersiz bir ortaklık kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Groupe PSA Orta Doğu ve Afrika Başkanı ve Groupe PSA Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Christophe Quemard, "Orta Doğu ve Afrika bölgesinin kalbinde Fas, grubumuz ve dört markası Peugeot, Citroen, DS ve Opel için tarihi ve stratejik bir pazar. Tüm ortaklarımızın yardımı ve Fas makamlarının desteği sayesinde Fas'ın otomotiv endüstrisinde benzersiz bir ortaklık kuruyoruz. Bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Groupe PSA, Afrika'daki değer zincirinin tamamını kapsayan tek otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Bu ekosistem, 62 yerel tedarikçiden oluşan bir ağa ve ihtiyaçları karşılamak için kurulan 27 yeni tedarikçiye sahip.

Kenitra tesisi, grubun mükemmellik ve bilgi birikiminin bir illüstrasyonu. Üretim, Slovakya'daki Trnava tesisi ile ortaklaşa üretilen yeni Peugeot 208 ile başlayacak.

Kenitra tesisinin performansı, bireysel ve kurumsal müşterilerin kalite ve fiyat yönündeki beklentilerini karşılayan modellerin üretimini sağlayacak.

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
Biçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtilerBiçerdöverlerin giremediği arazide ekinleri orakla biçtiler
Avukat Hacıeminoğlu: "Süresiz nafaka, ekonomik şiddettir"Avukat Hacıeminoğlu: "Süresiz nafaka, ekonomik şiddettir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Groupe PSA

En Çok Okunan Haberler

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

Trump kafaları karıştırdı! Pazartesi başlıyor

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Ay, kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 köyde sokağa çıkma yasağı

10 köyde sokağa çıkma yasağı

Sayısal Loto sonuçları 22 Haziran: Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Büyük ikramiye 2'ye bölündü'

Günlük burç yorumları 23 Haziran Pazar - Ay, balık burcunda ilerliyor!

Ay, balık burcunda ilerliyor!

Pençe Harekatı'nda son durum! Hakurk'ta PKK'ya bir darbe daha

Bakanlık az önce duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İstanbul'da sis etkili oldu!

İstanbul sise teslim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.