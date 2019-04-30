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"Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın: - ''Bugün dünya öyle bir kentleşme sürecinden geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kentleşme oranlarının yüzde 80'den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte, çok büyük oranda ve çok uzun bir süre boyunca etkileyecek''

İSTANBUL (AA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Bugün dünya öyle bir kentleşme sürecinden geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kentleşme oranlarının yüzde 80'den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte, çok büyük oranda ve çok uzun bir süre boyunca etkileyecek.'' dedi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ''Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi'' programı Şişli'de bir otelde başladı.

Programda konuşan Büyükakın, günümüzde insanlığın geleceğinin şehirlerin geleceğiyle eşdeğer olduğunu söyledi.

Kentlerin, toplumun kalp atışları olduğunu belirten Büyükakın, şöyle devam etti:

''Şehirlerimizi kurgulama, yönetme şeklimiz, iklim değişikliğinden ekonomik canlılığa, refah düzeyinden toplumsal uyuma pek çok konuda belirleyici olacak. Bugün dünya öyle bir kentleşme sürecinden geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kentleşme oranlarının yüzde 80'den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte, çok büyük oranda ve çok uzun bir süre boyunca etkileyecek. Fırsatlar ve tehditler hep bir aradadır. Yaşadığımız sürece bu ikisine hep açığız. Dolayısıyla veri ile baş etmemiz, toplamamız ve yönetim bilgi sistemi için nasıl kullanacağımız başlı başına bir mesele.''

Büyükakın, çok sayıda veri toplamak değil, doğru yönetmenin önemli olduğunun altını çizerek, ''Dijital teknolojiler, akıllı kent ağları, kentin hizmetleri ve altyapısı, vatandaş katılımı, kent liderlerinin sorunları anlaması ve projelerin başarı oranları, verilerin kamu yararına güvenli ve anlaşılır bir şekilde kamuyla paylaşılması gibi konular önemli bir değer taşıyor. İşte bu toplantı, bilgi üreten ve uygulayan farklı sektörlerden aktörleri bir araya getirme çabasının somut bir ifadesidir.'' dedi.

- ''Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi'' programı

Program kapsamında üç ayrı oturumda, "Küresel Kent Araştırmalarında Değişim'', "Küresel Kent Araştırmalarında Veri Görselleştirme'', ''Yerel Yönetimler İçin Veri Toplama'' konuları ele alınıyor. Küresel bir kent olarak İstanbul'u da mercek altına alan etkinlik, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda katılımcıyı bir araya getiriyor.

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