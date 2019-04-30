İSTANBUL (AA) - Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ''Bugün dünya öyle bir kentleşme sürecinden geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kentleşme oranlarının yüzde 80'den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte, çok büyük oranda ve çok uzun bir süre boyunca etkileyecek.'' dedi.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ''Kent Ağları Buluşması II: Değişim ve Veri Yönetimi'' programı Şişli'de bir otelde başladı.

Programda konuşan Büyükakın, günümüzde insanlığın geleceğinin şehirlerin geleceğiyle eşdeğer olduğunu söyledi.

Kentlerin, toplumun kalp atışları olduğunu belirten Büyükakın, şöyle devam etti:

''Şehirlerimizi kurgulama, yönetme şeklimiz, iklim değişikliğinden ekonomik canlılığa, refah düzeyinden toplumsal uyuma pek çok konuda belirleyici olacak. Bugün dünya öyle bir kentleşme sürecinden geçiyor ki içinde bulunduğumuz yüzyılın sonuna kadar kentleşme oranlarının yüzde 80'den yukarı çıkması bekleniyor. Bugün alınan kararlar insanların hayatlarını gelecekte, çok büyük oranda ve çok uzun bir süre boyunca etkileyecek. Fırsatlar ve tehditler hep bir aradadır. Yaşadığımız sürece bu ikisine hep açığız. Dolayısıyla veri ile baş etmemiz, toplamamız ve yönetim bilgi sistemi için nasıl kullanacağımız başlı başına bir mesele.''