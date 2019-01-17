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Kent bir anda bu hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 17.01.2019 08:59 | Son Güncelleme

Mısır'ın çeşitli kentlerinde etkili olan kum fırtınası ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Kefr Şeyh kentinde kum fırtınası sırasında bir otobüsün devrilmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Kum fırtınası can aldı

Port Said kentinde de şiddetli rüzgâr ve olumsuz hava koşulları neticesinde bir binanın bazı bölümlerinin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Süveyş kentinde de bir otobüsün devrildiği ve 27 kişinin yaralandığı belirtildi.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan haberde ise İsmailiyye kentinde kum fırtınası ve kötü hava koşullarının yol açtığı elektrik kontağı sonucu 5 evde yangın çıktığı aktarılırken, yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verilmedi.
Öte yandan yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, kötü hava koşulları nedeniyle Süveyş, Zeytiyat, Reşid ve Burullus limanları kapatıldı.
Ayrıca görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle olası kazaları önlemek için başkent Kahire ve Es-Said kentinde ana yollar trafiğe kapatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
mısır Kum Fırtınası

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