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Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 17:30 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin yerel tohumlardan denemeler yaptığı Küçük Ölçekli Kent Bostanları, 2018 yılı SİVİLAY Kente Katkı Ödülü’ne lâyık görüldü.Bursa Sivil Toplum Derneği’nin (SİVİLAY) verdiği Kente Katkı Ödülleri, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü

Nilüfer Belediyesi’nin yerel tohumlardan denemeler yaptığı Küçük Ölçekli Kent Bostanları, 2018 yılı SİVİLAY Kente Katkı Ödülü’ne lâyık görüldü.
Bursa Sivil Toplum Derneği’nin (SİVİLAY) verdiği Kente Katkı Ödülleri, Nilüfer Dernekler Yerleşkesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Nilüfer Belediyesi tarafından Ürünlü Mahallesi’nde hayata geçirilen Küçük Ölçekli Kent Bostanları’na bir ödül de SİVİLAY’dan geldi. 5 buçuk dönümlük arazide oluşturulan 64 metrekarelik 67 parselden oluşan Nilüfer Belediyesi Küçük Ölçekli Kent Bostanları, 2018 yılı SİVİLAY Kente Katkı Ödülü’ne lâyık görüldü. Ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ve Remzi Çınar da katıldı. Başkan Turgay Erdem, 2018 yılı Sivilay Kente Katkı Ödülü’nü SİVİLAY Başkanı Okan Aras’ın elinden aldı.
Ödül töreninde konuşan Başkan Turgay Erdem, “Geleceğimiz toprakta. Yerel tohumlarla doğru üretim yaparak, geleceğimizi şekillendirebiliriz. Sağlık açısından baktığımızda bugünkü rahatsızlıkların nedenlerini daha iyi anlıyoruz. Nilüfer Belediyesi olarak, atalarımızın tohumlarını geleceğe taşıyarak, ekolojik üretimleri yaygınlaştırarak sürdürme hedefindeyiz” şeklinde konuştu.
Kent Bostanları projesini bu dönem içinde daha da geliştirerek sürdürmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Turgay Erdem, “Kent Bostanları, ana projelerimizin başında geliyor. Mevcut projenin daha büyüklerini, yakın zamanda göreceğiz. Bu ödüle değer görülmek bizim için anlamlı. Bu tür ödüller bize heyecan veriyor. Gelecekle ilgili yapacaklarımıza bir aydınlanma sağlıyor” dedi.
Gecede, 2018 yılı SİVİLAY Kente Katkı Ödülü’ne değer görülen diğer kişi ve kurumlara da ödülleri verildi.

Kent Bostanları’na Kente Katkı Ödülü

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