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"Kent hala pis koku altında nefes almaya çalışıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: - "Tunç Soyer, aşk, bisiklet fayton, şato, Kültürpark, üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor""

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Tunç Soyer, aşk, bisiklet fayton, şato, Kültürpark, üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor." dedi.

Sürekli, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in hala görev süresine ilişkin bir değerlendirme yapmadığını, sadece "100 gün, bin 100 gün gibi geçti" diye değerlendirmesini duyduğunu ifade etti.

Soyer'in söylemleriyle büyükşehir belediyesindeki icraatlarına baktıklarında Seferihisar'daki başkanlığının büyüyen dalgasını gördüklerini belirten Sürekli, "Çiçek, böcek ve aşk. Seferihisar'da 10 yıl böyle geçti. İzmir'in ilk 100 günü de böyle geçti. Bu süre içinde bir şey yapmadı." dedi.

Soyer'in uygulamalarına tepki gösteren Sürekli, şunları kaydetti:

"Aşk, bisiklet fayton, şato, Kültürpark üretici pazarları derken 100 günü geride bıraktı. Kent hala derelerinden yayılan pis koku altında nefes almaya çalışıyor. Altyapı, trafik gibi temel sorunlarla ve çöp dağlarıyla boğuşuyor. İlk 100 günde Basmane ve Alsancak Garı'nın oradaki alt geçit çalışmasıyla ilgili bir şey duymadık. Bunları duymak istiyoruz. Milletimiz için en mahrem ve önemli olan aile birliğini sarsacak hamleler geldi. Toplum düzenini, aile birliğini zedeleyecek girişimleri özendirmek teşvik etmek kabul edilemez. Bu bağlamda meclisteki komisyonun adını değiştirdi. "

- "Gördes Barajı'ndan İzmir'e su verilmeye başlanacak"

Büyükşehir Belediyesinin suda yaptığı indirimin yüzde 10 değil yüzde 3 olduğunu, kent insanının hala pahalı su içmeye devam ettiğini dile getiren Sürekli, kentin su probleminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yaptığı çalışmalarla çözüldüğünü, Gördes Barajı'ndan eylül ayında kente su verilmeye başlanacağını kaydetti.

Sürekli, İzmir için yapılacak her yararlı çalışmaya ve projeye sonuna kadar destekçi olacaklarını, kentte bazı hayata geçirilecek projeler hakkında İzmirlilerin de görüşünü alacaklarını ifade etti.

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