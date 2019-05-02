GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriye'de taşlar yerine oturduğunda, bu ülkenin yeniden inşasında Gaziantepli sanayici ve müteahhitlerin yer alacağını ve kentte üretilen ürünlerin daha çok kullanılacağını söyledi.

Gül, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Mimarlar Odası Gaziantep Şubesince düzenlenen "Kent, İnşaat ve Ekonomi Kongresi"nin açılışında yaptığı konuşmada, hiçbir savaşın sonsuza kadar devam etmeyeceğini vurguladı.

Savaşa rağmen Gaziantep'in Suriye'ye ihracatını sürdürdüğünü ifade eden Gül, "İnşallah Suriye'de taşlar yerine oturduğunda, Suriye'nin inşasında Gaziantepli sanayici ve müteahhitler yer alacak, Gaziantep'te üretilen ürünler daha çok kullanılacak. Buradaki Suriyeli misafirlerimiz Gaziantep'te üretilen, Türkiye'de üretilen ürünleri, kalitesini gördüler." diye konuştu.

Gaziantep'in konut sorunu bulunduğunu dile getiren Gül, "İnsanlarımızın ekonomik seviyesi yükseldikçe, beklentileri yükseliyor. Şehirleşmenin buna göre olması lazım, arsa üretiminin buna göre olması lazım, müteahhitlerimizin kendilerini buna göre yenilemesi lazım. Mimarlarımızın, mühendislerimizin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bunu sırtlaması gerekiyor." dedi.