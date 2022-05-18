HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kent karıştı! Boş arazide buluşup birbirlerine ateş ettiler, yakınları kahroldu

Kent karıştı! Boş arazide buluşup birbirlerine ateş ettiler, yakınları kahroldu

18.05.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da aralarında husumet bulunan Bekir Avcı (69), köy muhtarı Bayram Arıkaya'yı (46) boş araziye çağırdı. Yaşanan tartışmanın ardından birbirlerine ateş eden Avcı ve Arıkaya kurtarılamadı.

Kent karıştı! Boş arazide buluşup birbirlerine ateş ettiler, yakınları kahroldu

Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya’yı köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı. Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti. Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi. Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.

WE

İNCELEME BAŞLATILDI

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yaralanan Bekir Avcı, Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bekir Avcı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bayram Arıkaya'ya ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayı duyan çok sayıda kişi hastane önüne geldi. Muhtar Bayram Arıkaya'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.5 yaşındaki çocuğunu öldürdü! Cani baba...2.5 yaşındaki çocuğunu öldürdü! Cani baba...
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'
İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayınİbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın
Anahtar Kelimeler:
cinayet Burdur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber geldi

Ünlü spikerden acı haber geldi

AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı

AK Parti'nin 18 puan kaybettiği il! Oylar iki partiye dağıldı

Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı

Tüm dünya barışı bekliyordu! Ukrayna'dan yeni açıklama: Müzakereler askıya alındı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hakkında dünyadan peş peşe Türkiye mesajları! 'Eminiz'

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İnanılmaz keşif! Çoban keçi ararken buldu herkes oraya akın etti

İlginizi Çekebilir

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Ülkede panik hakim! Ölüm sayılarına bir yenisi daha eklendi

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Akıllara zarar açıklama: ''Hayaletle seviştim!''

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Görenler şaştı kaldı

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Tercihiyle hayatını değiştirdi! “Sonsuza kadar bekar olacaksın”

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.