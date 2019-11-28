HABER

Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden ‘işaret dili’ kursu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına işaret dili eğitimi başlattı.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden ‘işaret dili’ kursu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına işaret dili eğitimi başlattı. Kursta 45 kursiyerin 4 ay boyunca toplam 120 saatlik bir eğitim programına dahil olacağı ifade edildi.
Kent Konseyi Engelliler Meclisi ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve farkındalık oluşturmak adına işaret dili eğitimi başlattı. Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen işaret dili kursunun açılış dersine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, İşaret dili eğitmeni Aysun Pala ve kursiyerler katıldı. Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör burada yaptığı konuşmada, işitme engelli vatandaşların toplumda iletişim sıkıntıları yaşadığını belirterek, “Bu eğitimlerimiz sayesinde vatandaşlarımız, işitme engelli kardeşlerimizle çok daha kolay ve sağlıklı iletişim kurabilecek. Eğitimlerimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Böyle bir kursun başlatılması çok anlamlı”
Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan ise, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyinin pek çok alanda hayata geçirdiği eğitim projeleriyle vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt verdiğini, işaret dili eğitimi ile çok önemli bir çalışmaya daha imza atıldığını kaydetti. Denizli’de engellilerin sosyal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer aldığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, "İşitme engelli vatandaşlarımızla iletişim kurmada zorluklar çekiliyor. Hayatın geçtiği her alanda, işitme engelli kardeşlerimizle karşılıklı diyalog kurmak adına böyle bir kursun başlatılması çok anlamlı. Emek veren katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Kursiyerler 120 saat eğitim alacak”
Konuşmaların ardından İşaret Dili Eğitmeni Aysun Pala tarafından kursiyerlere parmak alfabesi, harflerin kullanımı, coğrafi işaretler, kendini tanıtma ve karşılıklı iletişim konularında eğitim verilmeye başlandı. 45 kursiyerin 4 ay boyunca toplam 120 saatlik bir eğitim programına dâhil olacağı ifade edildi. Kurs sonunda başarılı olan katılımcılara sertifikaları verilecek.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden ‘işaret dili’ kursu

PARTNERMine Tugay'dan iddialı paylaşımMine Tugay'dan iddialı paylaşım
Çocuk Şurasında Suriyeli miniklerin anlattıkları, duygusal anlar yaşattıÇocuk Şurasında Suriyeli miniklerin anlattıkları, duygusal anlar yaşattı
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandıSamsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

'Sahte peygamber'in cenazesiyle ilgili açıklama

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldürdü!

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Olay olan sözler! 'Kocam 13 yıl önce bana karpuz alsaydı...'

Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Milli Piyango büyük ikramiyesi belli oldu

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Sınır karakoluna hain saldırı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

Erdoğan'ın 'çılgın proje'si hakkında çok çarpıcı sözler: İhanet

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 6 il için kritik uyarı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Ne yaptın Didem! Kahreden haber

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Metrobüste yeni dönem! Tüm istasyonlarda olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

3 çocuk annesi kadının cansız bedeni otogar tuvaletinde bulundu

Sultangazi’de panik anları! Aynı mahallede bir saat arayla iki yangın çıktı

Sultangazi’de panik anları! Aynı mahallede bir saat arayla iki yangın çıktı

Kargocuda eşini öldürmüştü! O cani içi müebbet istendi

Türkiye caniyi böyle tanımıştı! Flaş gelişme

Güleda'nın babası Mustafa Cankel konuştu: Samimiyetine inanmıyorum

Güleda'nın babası konuştu: İnanmıyorum

Su seviyesi 10 metre düştü! Ağaçlar ortaya çıktı

Korkutan görüntü! Ağaçlar ortaya çıktı

İş yerinin ortasında incir ağacı! Gören gözlerine inanamadı

Gören gözlerine inanmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.