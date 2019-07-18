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Kent Konseyi yeni dönemin açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Bağcılar Kent Konseyi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı.

Kent Konseyi yeni dönemin açılışını yaptı

Bağcılar Kent Konseyi yeni döneminin ilk toplantısını yaptı. Yapılan genel kurul toplantısında Avukat Kerim Aytekin yeniden başkanlığa seçildi. Kent Konseyi’nin önemine değinen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’ımız bugüne geldiyse ve mahalle konaklarında başlayan kütüphane kültürüyle birlikte 40 bini aşkın öğrenciyle bilgi evlerimizde çalışmalar yürütülüyorsa bu toplantıların büyük emeği var” dedi.

Bağcılar’da sorunlarının çözüme kavuşturularak daha yaşanılabilir bir ilçe olması amacıyla kurulan Bağcılar Kent Konseyi, yerel seçimlerinden sonra başlayan yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleşti. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen Bağcılar Kent Konseyi Genel Kurul toplantısı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Demokrasi ve şeffaf yönetimin bir gereği olarak kurulan Kent Konseyi toplantıları, Bağcılarımız için çok yabancı değil. 1992’de Bağcılar ilçe olduğunda ilk yapılan işlerden biri de Bağcılar’ı, Bağcılar’da yaşayanlarla birlikte yönetmekti. Mahallelerimizde halk meclisi toplantılarıyla başladığımız süreçte daha sonra istişare toplantıları adıyla 3 ayda bir daha geniş katılımlı olarak icra etmeye başladık. İstişare toplantımız daha kurumsal yapıya dönüştürülerek Kent Konseyi adı altında Türkiye genelinde uygulanmaya başlandı. Bağcılar’ımız bugüne geldiyse ve mahalle konaklarında başlayan kütüphane kültürüyle birlikte 40 bini aşkın öğrenciyle bilgi evlerimizde çalışmalar yürütülüyorsa bu toplantıların büyük emeği var. Bugün modern ve kapsamlı hizmet veren Engelliler Sarayı, Bağcılar’da ise bu toplantıların neticesinde ortaya çıkmıştır. Bağcılar’ımızda 7’den 70’e her kesimle istişare kültürü büyük önem kazandı” dedi.

Konuşmanın ardından başkanlık, yönetim kurulu ve çalışma gruplarının seçimi yapıldı. Divan seçiminin ardından yapılan oylama ile Avukat Kerim Aytekin yeniden başkanlığa seçildi. Aytekin ve yönetimini tebrik eden Başkan Çağırıcı, yeni dönemin hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Teşekkür konuşması yapan Aytekin, “Kent Konseyi çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yönetime katılmak karar sürecine katılmaktır. Hangi hizmetler nasıl yapılsın anlamında çalışma grupları vasıtasıyla çalışmaları yapacağız. Problem gördüğümüz hususları burada karara bağlayarak belediye meclisi başkanlığına göndereceğiz. Onlar da uygun görürse uygulayacaklar. Kent konseyi çalışmaları bu şekilde devam edecek” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz’ın da katıldığı programda siyaset, iş dünyası ve yöneticiler, söz alarak Bağcılar’ın geleceği için neler yapabilecekleri konusunda fikir ver görüşlerini sundu.

Kent Konseyi yeni dönemin açılışını yaptı

Kent Konseyi yeni dönemin açılışını yaptı

Kent Konseyi yeni dönemin açılışını yaptı

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