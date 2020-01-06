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  4. Kent Konseyi’nden “Bursa Konuşuyor” toplantısı

Kent Konseyi’nden “Bursa Konuşuyor” toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Ortak aklın adresi Bursa Kent Konseyi tarafından “Bursa Konuşuyor” toplantısı düzenlenecek.Bursa Kent Konseyi’nin periyodik olarak düzenlediği ve kentte yaşayan bütün vatandaşların görüşlerinin tartışıldığı ‘Bursa Konuşuyor’ toplantısının bu defaki gündemi ‘Bursa Kent Konseyi’nden neler bekliyorsunuz?’ olacak.

Kent Konseyi’nden “Bursa Konuşuyor” toplantısı

Ortak aklın adresi Bursa Kent Konseyi tarafından “Bursa Konuşuyor” toplantısı düzenlenecek.
Bursa Kent Konseyi’nin periyodik olarak düzenlediği ve kentte yaşayan bütün vatandaşların görüşlerinin tartışıldığı ‘Bursa Konuşuyor’ toplantısının bu defaki gündemi ‘Bursa Kent Konseyi’nden neler bekliyorsunuz?’ olacak. 10 Ocak Cuma günü saat 15.00’e Merinos AKKM) Başkanlık Salonu’nda düzenlenecek olan toplantıda ortaya çıkan görüşler Bursa Kent Konseyi’nin 2020 gündemine katkı sağlayacak.
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, kent konseylerinin yerel demokrasinin merkezleri haline geldiğini söyledi. Bursa Konuşuyor toplantısını toplumun tüm kesiminin iştirakiyle gerçekleştireceklerini ifade eden Orhan, “Bu toplantı sonucunda ortaya çıkan görüşler bizim 2020 yılımızın yol haritasını belirleyecek. Bursa’ya gönül veren herkesi toplantıya davet ediyorum” dedi.

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