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Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladı.

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde parka gelen bir kişi susturucu taktığı dürbünlü tüfekle onlarca kuş avladı. Kuşların kafasını kestikten sonra aracına koyan kişi, olay yerinden ayrılırken, o anlar vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Muratpaşa ilçesindeki olay, dün saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki Falez Park'a beyaz otomobiliyle gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, aracından çıkardığı dürbünlü tüfeğe susturucu taktı. Tüfeği aracın üzerine bırakıp bir süre etrafı kontrol eden kişi daha sonra aracın kaputuna uzanıp destek alarak parktaki kuşlara ateş etmeye başladı.
BAŞINI KESİP ARACINA KOYDU
Parkta yürüyüş yapan ve spor yapanların hayatını hiçe sayarak defalarca silahını ateşleyen erkek şüpheli vurduğu kuşları alarak aracına getirdi. Tek tek başını kestiği kuşları aracına koyan şüpheli daha sonra tüfeğini de aracına koyarak parktan uzaklaştı.
CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ
Şüphelinin parktaki tüfekli kuş avı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüleri çeken görgü tanığı, "Hastaneye gidiyordum. Tüfek ateşli mi yoksa havalı mı bilmiyorum. Aracın plakasını polise bildirdim. Ancak şehir merkezinde insanların spor yaptığı, çocuklarıyla oynadığı bir parkta tam bir dehşet yaşadık. İnsanların canını hiçe sayarak, sanki av safariye çıkmış gibi ateş etti" dedi.
POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Görüntüleri çekenlerin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis, araç plakasında şehir magandasının kimliğini tespit edip yakalamak için harekete geçti.

FOTOĞRAFLI

Kent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladıKent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladıKent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladıKent merkezinde susturucu taktığı dürbünlü tüfekle kuş avladı

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