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Kent merkezinden koyun sürüsü geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

TOKAT'ta yayladan dönen koyun sürüsü gece saatlerinde şehir merkezinden geçti.

Fatih YILMAZ TOKAT,(DHA) TOKAT'ta yayladan dönen koyun sürüsü gece saatlerinde şehir merkezinden geçti. Cadde üzerindeki araç sürücüleri ve yayalar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kentte hayvancılıkla uğraşan Serdar Çiğdem, Nisan ayında koyunlarını yaylada otlatmak için Almus ilçesi Belçik yaylasına götürdü. Havaların soğumasıyla birlikte Çiğdem, sabah saatlerinde 40 kilometre uzaklıkta bulunan hayvanlarıyla birlikte yola çıktı. Gece saatlerinde Tokat'a ulaşan Çiğdem, koyunlarını kent merkezindeki en işlek yer olan Gaziosmanpaşa Caddesi'nden geçirip ahırına götürmek için İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Yüzlerce koyunun caddeden karşıya geçmesi ilginç görüntüler oluştururken, trafik kısa süreli durdu. Caddede koyun sürüsünü gören yaya ve sürücüler o anları cep telefonuyla kaydetti. Serdar Çiğdem, Her sene baharda yaylaya gidiyoruz. Sonbahara doğru geri geliyoruz. Hayvanlarımızı yürüterek getiriyoruz. Mecburen şehir merkezinden geçiriyoruz. Sağ olsun emniyet birimleri yardımcı oluyorlar. Yürüyerek getirmek çok uzun sürüyor. Fakat değiyor. Şehir merkezinden geçerken insanlar fotoğraf çekiyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor dedi.

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