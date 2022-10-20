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  4. Kent meydanı savaş alanına döndü! İki grup arasındaki kavga saniye saniye kaydedildi

Kent meydanı savaş alanına döndü! İki grup arasındaki kavga saniye saniye kaydedildi

20.10.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kent Meydanı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Yaklaşık 20 kişi birbirine girdiği kavgada, meydan adeta savaş alanına döndü. O anlar vatandaşların kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

İzmit'te önünde şişe patlatılan bir grup ile başka bir grup birbirine girdi. O anlar vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 19:30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Kent Meydanı’nda meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, meydanda oturan bir grubun önünde başka bir grubun yerde şişe patlaması üzerine aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişi birbirine girdi.

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Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı. 2 tarafın da birbirinden şikayetçi olmaması üzerine meydan normale dönerken, o anlar vatandaş kamerasına yansıdı. (İHA)

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İzmit kavga

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