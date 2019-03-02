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Kent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 18:35 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti.

Kent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, iki grup kent meydanında bilinmeyen nedenle kavga etti. Tarafların birbirlerine tekme tokat saldırdığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi, 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra kentin en işlek noktalarından olan Rabia Meydanı'nda meydana geldi. Aralarında Suriyelilerin de bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, aralarında özel harekâtçıların da olduğu çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı güçlükle sonlandıran polis, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı, soruşturma başlattı.

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Kent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltıKent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltıKent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltıKent meydanında tekme tokat kavga ettiler: 5 gözaltı

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