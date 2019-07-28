Kent ormanı alanın 33 yıllık değişimi fotoğraf karesinde

Murat KÜÇÜK/GEREDE (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Gerede ilçesinde Kent Ormanı'nın yer aldığı bölgede 1986 yılında çekilen bir fotoğraf, o dönem alanın kıraç ve açık tepeliklerden oluştuğunu gözler önüne serdi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Kent Ormanı'nın bulunduğu alanın 33 yıl önce çekilen fotoğrafı, yaşanan değişimi gözler önüne serdi. 1986 yılında Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir ağaç dikme etkinliğinde ağaçlandırılan bölgenin kıraç tepelikler olduğu görüldü. Bir okulun etkinliği kapsamında öğrencilerin halk oyunları gösterisi yaparken çekilen fotoğrafta, ağaçlandırmanın önemini ve yeşilin güzelliğini ortaya koyuyor.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "1985 ve 1986'lı yıllarda buralar ağaç olmayan çok açıklık bir tepeydi. Buralarla ilgili bütün fotoğraflar elimizde. Bu yıllarda Orman Bölge Müdürlüğü ve Gerede Orman İşlete Müdürlüğü ile vatandaşla el birliği yapıp bir ağaç dikme bayramı münasebetiyle ilçenin özellikle bu kuzey kısmında kalan tepeleri boş olan alanları ağaçlandırma çalışmaları başladı. O günden bugüne yöneticilik yapan ve tüm hemşerilerimiz, olmazsa olmaz diye tarif ettiğimiz buraların korunmasında rol oynuyor. Buralarda en ufak bir yangın çıkmaması en büyük avantajımız. Burası, Geredeli hemşerilerimizin ormana karşı, ağaca karşı hassasiyetlerini bir kez daha ortaya koyuyor" dedi.