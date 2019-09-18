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Kent sorunları uluslararası forumda tartışılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 11:45 | Son Güncelleme

Göçten, iklim değişikliğine, şehir teknolojilerinden inovasyona kadar kentlere ilişkin birçok konunun görüşüleceği Marmara Uluslararası Kent Forumu, 1-3 Ekim'de İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Uluslararası Kent Forumu (Marmara Urban Forum-MARUF), göçten, iklim değişikliğine, şehir teknolojilerinden inovasyona kadar kentlere ilişkin birçok konuyu İstanbul'da ele alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, MARUF, 1-3 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Dünyadan ve Türkiye'den akademisyenler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, teknoloji kuruluşları ile kentlerin tüm paydaşları aynı platformda bir araya gelecek.

Forumda, 25 ülkeden 250 konuşmacı ve belediye başkanları, "Çözüm Üreten Kentler"i konuşacak.

Kentlere ilişkin birçok konunun uzmanlarca tartışılacağı forum kapsamında paneller, eş zamanlı oturumlar, söyleşiler, yuvarlak masa toplantıları, atölyeler, dinletiler, sergiler, yarışmalar ve teknik geziler gerçekleştirilecek.

İBB'nin de destek verdiği Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek foruma katılım, ücretsiz olacak.

Etkinlikte, İBB Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, "Toplu Taşımada Etkin Kurumsallaşma", İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin de "Herkes İçin Tasarım: Yaşanabilir Kamusal Mekanlar" oturumlarında konuşma yapacak.

Demir ve Seçkin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul" vizyonunu da anlatacak.

İlk yılında geniş bir perspektif sunan MARUF, Çevre ve İklim Değişikliği, Şehir Teknolojileri ve İnovasyon, Ulaşım ve Hareketlilik, Kentsel Altyapı, Çevre, Göç, Kent Ağları, Yerel Kalkınma, Sosyal Kapsayıcılık, Dayanıklılık, Kamusal Mekan ile Yönetişim temalarında detaylı bir bakış sunacak.

Çeşitli nedenlerle yaşanan kriz ve insani hareketlilik durumlarında yerel yönetimlerin ve kentlerin rolünü̈ güçlendirmeyi amaçlayan MARUF, güvenli, kapsayıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir kentleşme konusunda farkındalığın geliştirilmesini sağlamak hedefiyle yola çıktı.

Daha yaşanabilir ve eşitlikçi kent dünyasının oluşumuna katkıda bulunmayı hedefleyen forum, kentler ve bölgeler arasındaki bilgi akışını sağlamayı, şehirler arasındaki ilişki ağlarını desteklemeyi amaçlıyor.

Forumun partnerleri arasında İBB'nin yanı sıra Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İKSV, UNDP Türkiye, İsveç Enstitüsü, Danimarka'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu, WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği ile Marmara Bölgesinde yer alan birçok belediye, kalkınma ajansı ve üniversite yer alıyor.

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