"Kent tiyatrosu meydanı mesken tutmuştur"

"Tiyatro Olarak Kent" başlıklı tebliğini sunan Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan İsmail Şirinler, şehirlerin hiçbir zaman sadece fiziksel yapıdan ibaret olmadığını belirterek, "Kent tiyatrosu her zaman meydanı mesken tutmuştur. Bu anlamda anıtlar, heykeller, sütunlar, dikilitaşlar, sembolik mimari gibi birçok öge kent sahnesinin bir parçası sayılır." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Hakan İsmail Şirinler, "Kent tiyatrosu her zaman meydanı mesken tutmuştur. Bu anlamda anıtlar, heykeller, sütunlar, dikilitaşlar, sembolik mimari gibi birçok öge kent sahnesinin bir parçası sayılır." dedi.

- "En önemli sahne kent meydanı"

Şirinler, metruk bir kentin, oyun başlamadan önce sahnede öylece duran bir dekor gibi olduğunu söyleyerek, "Nasıl ki sahne dekoru, oyunun başlamasıyla seyircinin bakışına konu olduğunda ve oyun oynandığı müddetçe estetik gerçeklik kazanırsa, kentler de insanın deneyimlemesi ve aynı zamanda biçimlendirmesiyle varlık kazanırlar. Bu noktada kenti oluşturan yapıları, hatta planlamayı gösterge olarak kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Birçok kent kuramcısının "kent bir tiyatrodur" dediğini aktaran Şirinler, şöyle devam etti:

"Bu tiyatronun sahnesi de 'kent meydanları' ve 'kamusal alanlar'dır. Buna göre kentte gerçekleşen tiyatronun en önemli sahnesi de kent meydanıdır. Bundan başka bulvarlar, caddeler, pasajlar, salonlar, kulüpler ve diğerleri yani tümüyle kamusal alan... Sahnenin göbeğiyse çok amaçlı alanlar olan kent meydanlarıdır. 'Siyasi propagandalar', 'seçim yarışları', 'başkaldırılar', 'ayaklanmalar', 'sokak tiyatroları', 'halk eğlenceleri' hep burada yapılır." değerlendirmesinde bulundu.