HABER

"Kent unutturulmaya çalışılıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2018 17:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: "(Millet bahçesi çalışmaları kapsamında İnönü Stadı'ndaki yıkım çalışmaları) İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolüdür. Bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, ticaret odasını, sendikaları herkesi göreve davet ediyoruz, bu konuda pozisyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Yıkımı yapanları kınıyoruz" - "Kent unutturulmaya çalışılıyor. Orası Malatya'nın herkesin iyi hatıralarının olduğu bir stat"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, millet bahçesi çalışmaları kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek İsmet İnönü Stadı'ndaki çalışmalara ilişkin, "İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolüdür. Bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, ticaret odasını, sendikaları herkesi göreve davet ediyoruz, bu konuda pozisyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Yıkımı yapanları kınıyoruz." dedi.

Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu'nun da katılımıyla partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Malatya İnönü Stadı'nın millet bahçesine dönüştürülmesi kararının ardından başlatılan yıkım çalışmalarını eleştirdi.

Kentin yetiştirmiş olduğu en önemli değer İsmet İnönü'nün adını taşıyan stadın yıkılarak şehrin hafızasının yok edilmek istendiğini savunan Ağbaba, "Kent unutturulmaya çalışılıyor. Orası Malatya'nın herkesin iyi hatıralarının olduğu bir stat. Millet bahçesine engelmiş gibi o stat yıkılmaya çalışılıyor. Orası korunabilir. Belki stat olmayabilir ama orayı herkesin sabah sporunu gerçekleştirdiği, çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir yer olarak görüyoruz. Orası kullanılabilir. Burası yıkılarak kentin hafızası yok edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

Çalışmaların başlangıcı için yapılan töreni de eleştiren Ağbaba, şunları söyledi:

"Malatya'nın en önemli değerinin ismini unutturmak için tören yapıyorlar. Türkiye'de ilk kez yıkım için tören yapılıyor. İlk kazmayı vurmak için İnönü Stadı’na hepinizi bekliyorum diyorlar. Başka iş kalmadı, Malatya'nın hafızasını unutturuyor. İsmet İnönü, bu ülkenin kurucusudur. İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolüdür. Bütün siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, esnaf odalarını, ticaret odasını, sendikaları herkesi göreve davet ediyoruz, bu konuda pozisyonlarını da öğrenmek istiyoruz. Yıkımı yapanları kınıyoruz."

PARTNEROtomotiv devi batıyor mu?Otomotiv devi batıyor mu?
MHP'li Şekerci: İttifaka kapıların kapalı olup olmadığını sayın liderler belirleyecekMHP'li Şekerci: İttifaka kapıların kapalı olup olmadığını sayın liderler belirleyecek
Özhaseki: Şaşıracağınız isimleri de aday göreceksiniz (2)Özhaseki: Şaşıracağınız isimleri de aday göreceksiniz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba İsmet İnönü Stadı millet bahçesi

En Çok Okunan Haberler

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Aydemir Akbaş'tan olay sözler: İnsanlar hep sekse açtı

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic-Sadettin Saran aşkına ilk yorum

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

Cono aşireti üyesi aileler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı

Selim Demiroğlu öldürüldü

Selim Demiroğlu öldürüldü

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

İlginizi Çekebilir

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

Mart 2019 yerel seçim anketi! Oy oranını paylaştı

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

AK Parti'nin adayları kim olacak? Flaş açıklama: Şaşıracağınız isimler de var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

Çavuşoğlu: ABD'nin kararı gereksiz bir adımdı

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.