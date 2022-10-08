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Kente gelen sığınmacılar kriz çıkardı! New York'ta OHAL ilan edildi

08.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, New York'un kararını konuşuyor! Aylardır sığınmacı göçü alan kentte olağanüstü hal ilan edildi. Karara gerekçe olarak 'sığınmacı akınıyla baş etme' gösterildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Barınma hakkı yasalarımız, sosyal hizmetlerimiz ve değerlerimiz başkaları tarafından siyasi kazanç için sömürülüyor" dedi.

Kente gelen sığınmacılar kriz çıkardı! New York'ta OHAL ilan edildi

ABD’nin New York kenti Belediye Başkanı Eric Adams, dün, kente gelen sığınmacı akınıyla baş etmek için OHAL ilan ettiğini duyurdu. Demokrat Parti’den seçilen Adams, Cumhuriyetçi sınır eyaletlerinin sığınmacıları Demokrat Partili yönetimlerin olduğu eyaletlere göndermesine değinerek “Bu, Güney Amerika'da şiddet ve istikrarsızlıkla başlayan ve Amerikan siyasi dinamikleriyle hızlanan bir insani krizdir” dedi.

"HER GÜN DAHA FAZLASI GELİYOR"

New York Belediye Başkanı Eric Adams dünkü basın açıklamasında, kentin sığınma sisteminde yaklaşık 61 bin kişi olduğunu belirtip bunların çoğunluğunun başka eyaletlerden otobüsle gönderilen sığınmacılar olduğunu ifade ederek OHAL ilan ettiğini duyurdu. Belediye Başkanı Adams, “Binlerce sığınmacı New York'a gelen otobüsle bindirildi ve haber verilmeden, koordinasyon sağlanmadan veya özen gösterilmeden sadece burada indiriliyorlar ve her gün daha fazlası geliyor” ifadelerini kullandı.

"DÜN EN AZ 9 OTOBÜS GELDİ"

Adams konuşmasında ‘çalışmalarının devam eden bir ulusal sorunu çözmek için başkaları tarafından kötüye kullanıldığını’ vurgulayarak “New York'a yüzlerce otobüs geldi. Eylül ayının başından beri günde ortalama beş ila altı otobüs gördük. Dün, en az dokuz otobüs geldi” dedi. Mali yılın sonuna kadar bu krize en az 1 milyar dolar harcanacağını öngören Adams, “Barınma hakkı yasalarımız, sosyal hizmetlerimiz ve değerlerimiz başkaları tarafından siyasi kazanç için sömürülüyor” dedi.

OTOBÜS GÖNDEREN EYALETLER

New York Belediye Başkanı Adams “Şehrimiz, otobüs gönderen eyaletlerin herhangi birinden koordinasyon ve hatta sadece işbirliğine sahip olsaydı veya ortaklarımızdan daha fazla destek alsaydı, belki o zaman bu sığınmacılar için bütçe yapabilir, personel oluşturabilir ve kaynak ayırabilirdik” diyerek sığınmacı gönderen diğer eyaletlere gönderme yaptı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
New York OHAL sığınmacı
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