Kente inen yaban domuzlarını elleriyle besledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kişi, şehir merkezine inen yaban domuzlarını elleriyle beslediği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Torba Mahallesi'nde bir grup yaban domuzunun şehir merkezine indiğini ve yiyecek aradığını fark eden Mert Algın, eline ekmek ve simit alarak domuzların bulunduğu alana gitti.

Toplu halde hareket eden domuzların yanına gelen Algın, elindeki simit ve ekmekleri yakın mesafeden domuzlara yedirdi.

Algın, 10'a yakın yaban domuzunu beslediği anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

