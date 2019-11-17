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Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

Eskişehir’e il dışından uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürecekleri belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine iki araç takibe alınarak durduruldu.

Eskişehir’e il dışından uyuşturucu madde getirerek piyasaya sürecekleri belirlenen 5 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine iki araç takibe alınarak durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 448,44 gram (yaklaşık 4 bin 500 içimlik) bonzai ve 559 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan hakkında işlem yapılarak gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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