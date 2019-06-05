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Kente uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 6 zanlı yakalandı.
Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada 58 çıkı şeklinde toplamda 18,66 gram bonzai, 1 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak, 3 sahsa da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.
Öte yandan haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak suçlarından işlem yapılan O.T. (35), A.G. (28), R.A. (23) ve K.G. (21), Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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