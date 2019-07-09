HABER

Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 2009 yılında yeni katı atık depolama tesisi yapılmasıyla çöp dökümüne kapatılan ve üzeri toprakla örtülen sahildeki çöp döküm alanı, halen kamyonlarla dökülen hafriyatlar nedeniyle adeta çöp dağını andırıyor.

Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 2009 yılında yeni katı atık depolama tesisi yapılmasıyla çöp dökümüne kapatılan ve üzeri toprakla örtülen sahildeki çöp döküm alanı, halen kamyonlarla dökülen hafriyatlar nedeniyle adeta çöp dağını andırıyor. CHP Zonguldak Milletvekili, toprağın altından çıkan çöpleri ve tıbbi atıkları göstererek, "Burada insan ürünü olan bir çöp dağı var. Sahil boyunca bu dağ ilerliyor ve anlıyoruz ki evsel atıklarla birlikte çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış" dedi.
Kozlu sahil yolu üzerinde deniz kıyısında 1980'li yıllardan itibaren kullanılan çöp döküm alanı, 2009 yılında Sapça mevkiinde Katı Atık Depolama Tesisi'nin hizmete girmesiyle kapatıldı. 32 belediyenin çöpleri, yeni tesise dökülürken, deniz kıyısındaki çöp döküm alanının ise rehabilite edilip yeşillendirilerek halkın hizmetine sunulacağı açıklandı. Ancak geçen sürede herhangi bir çalışma yapılmayan eski çöp döküm alanındaki çöplerin üzeri, dökülen toprak ve hafriyatlarla kapatıldı. Halen hafriyat döküm alanı olarak kullanılmaya devam edilen alanın altındaki atıklar, dalgalarla yıllardır tüm sahile yayılmaya devam ediyor. Dalgaların aşındırdığı toprakların altındaki çöpler ve tıbbi atıklar halk sağlığını tehdit ediyor. Toprakların arasından gözüken poşet, plastik ve tıbbi atıklar çöp dağı görüntüsü oluşturuyor.
'SAHİLDEKİ KİRLİLİĞİN SEBEBİ ÇÖP DAĞI'
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, eski çöp döküm alanında toprağın altından çıkan çöpleri inceledi. Yavuzyılmaz’ın geçen Mayıs ayında aynı sahildeki tıbbi atık kirliliğiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM'ye soru önergesi vermesinin ardından sahildeki çöpler, iş makineleri ile temizlenmeye başlanmıştı. Birkaç gün süren çalışma, sahildeki çöplerin ve kullanılmış serum, kan tüpleri, iğne gibi tıbbi atıkların temizlenmesine yetmedi. Milletvekili Yavuzyılmaz, sahildeki kirliliğin nedeninin eski çöp döküm alanı olduğunu söyledi. Çöp döküm alanının yıllarca kullanıldıktan sonra üzeri hafriyatlarla örtülerek kaderine terk edildiğini anlatan Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:
"Burada insan ürünü olan bir çöp dağı var. Sahil boyunca bu dağ ilerliyor ve anlıyoruz ki evsel atıklarla birlikte çöpün içine tıbbi atıklar da atılmış. Belki 25-30 yıl süren bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Buraya profesyonel ekiplerin gönderilerek temizlik yapılması lazım. Hangi çağda, hangi yıldayız ki Zonguldak halkına reva görülen şu kirliliğe bir bakın. Burası çöplük olmaktan öte, şu anda kimyevi ve tıbbi atıkların bulunduğu bir bölge. Denize bu kadar yakın bir yere çöp döküm alanı yapılması ayrı bir olay."
‘ÇÖPÜN ÜZERİNE MİLLET BAHÇESİ YAPILMAK İSTENİYOR’
CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, çöp dağının üzerine bu şekliyle millet bahçesi yapılmaması gerektiğini söyledi. Bunun çok tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade eden Yavuzyılmaz, "Bu kadar tehlikeli bir alanı gerçek anlamda imha etmeden üzerini örterek buraya millet bahçesi yapmak istemenin de yine kötülüğün üzerine yapılmak istenen başka bir kötülüktür. Burada belediye işçilerinin değil, yetkililerin bizzat kendilerinin gelip yerinde tespit yapmaları gerekiyor. Buranın profesyonel ekiplerce temizlenmesi gerekiyor. Aksi halde toplu salgınlara neden olacak büyük bir tehlikeye kapı aralamış oluruz."
VATANDAŞLAR ÇÖZÜM BEKLİYOR
Sahilde gezen Necdet Kutoğlu da yıllarca kentin atıklarının deniz kenarındaki çöplüğe döküldüğünü söyledi. Alanın insan sağlığını tehlike altında bıraktığını ifade eden Kutoğlu, "“Kentin evsel atıkları ve hastanelerin artıkları yıllarca buralara atıldı. Belki 50 senelik atıklar bugün denizin bu dağa vurmasıyla alttan açığa çıkıyor. Deniz tarafından oyulunca, yukardaki kısım da denize doğru kayıyor. Poşet ve tıbbi atıklar denizden sahile vuruyor. Burası yılların bir hatası. Buna bir çözüm mutlaka bulanacak. Burada büyük bir mikrop yuvası var. Bu sorun nasıl çözülecek bizim aklımız ermez belki, ama uzmanların erer. Önce gelip bakacaklar, sonra çözüm bulmaları gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyorKentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyorKentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyorKentin deniz kenarındaki eski çöp döküm alanı tehlike saçıyor

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih; Divriği Kale CamisiUçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih; Divriği Kale Camisi
Liseli Zeynep, Stanford'dan kabul aldıLiseli Zeynep, Stanford'dan kabul aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu"

15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in Babası Yahya Kemal Yiğit: Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Yol kenarında 'tek kişilik' mescit

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

AKOM’un önünde darbeci askerlerce vurulan 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.