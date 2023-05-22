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Kentin en işlek noktalarından birinde şaşırtan olay: Vatandaşları korkuttu! "Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama..."

22.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'ndeki bir ağacın dalında oğul veren arılar, vatandaşları korkuturken, birçok kişiyi ısırdı. Arılar, bölgeye çağırılan özel kıyafetli arı üreticisi tarafından 5 dakikada ağaçtan alındı. Bunların kovandan ayrılan yavru arılar olduğunu söyleyen Şahin Avcı, "Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama havanın rüzgarlı olması nedeniyle toplandıkları ağaç sallanınca korkarak bazı vatandaşları ısırmışlar." şeklinde konuştu.

Kentin en işlek noktalarından birinde şaşırtan olay: Vatandaşları korkuttu! "Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama..."

Edirne Saraçlar Caddesi'ndeki bir ağacın dalında oğul veren bal arıları vatandaşları korkuttu. Cadde üzerinde birçok kişiyi ısıran arılar, bölgedekileri harekete geçirdi. Arıcı bir vatandaş aranarak yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen arıcı özel kıyafetlerini giyerek ağaca tırmandı ve yaklaşık 20 bin arıyı 5 dakikada oradan alarak kovana koydu.

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"TEHDİT GÖRMEDİĞİ SÜRECE KİMSEYE ZARAR VERMEZLER AMA..."

Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Şahin Avcı, "Bunlar kovandan ayrılan yavru arılar. Tehdit görmediği sürece kimseye zarar vermezler ama havanın rüzgarlı olması nedeniyle toplandıkları ağaç sallanınca korkarak bazı vatandaşları ısırmışlar. Biz de onları oradan alarak kovana koyduk" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne arı

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