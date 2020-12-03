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  4. Kentin en yoğun caddesi kişi sayısı ile sınırlandırıldı, HES kodsuz giriş yapılmıyor

Kentin en yoğun caddesi kişi sayısı ile sınırlandırıldı, HES kodsuz giriş yapılmıyor

03.12.2020 12:47 | Son Güncelleme:
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Karabük Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nin 400 kişiyle sınırlandırıldığını açıkladı.

Karabük Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında kentin en yoğun caddesi olan Kemal Güneş Caddesi’nin 400 kişiyle sınırlandırıldığını açıkladı. Bariyerlerle kapatılan caddeye vatandaşlar HES kodu olmadan giriş yapamayacak.
Karabük İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, son günlerde pozitifli vaka sayısının artmasının ardından kentte yeni tedbir kararları aldı. Kurul, trafiğe kapalı olan ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu Kemal Güneş Caddesi’nde bulunabilecek kişi sayısının en fazla 400 kişi ile sınırlandırılmasına karar verdi. Bariyerlerle tüm girişlerin kapatıldığı caddeye vatandaşlar HES sorgusu yapıldıktan sonra alınıyor. Kentte vaka sayısının azaltılmasına yönelik yapılan uygulama için vatandaşlar kararı memnuniyetle karşıladı.

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