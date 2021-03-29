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  4. Kentin göbeğinde bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu

Kentin göbeğinde bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu

29.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı.

Denizli’de bir kişi kalabalık caddede yürüdüğü esnada tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı. O sırada otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı yaralıya ilk müdahale bulunarak kan kaybını önlerken, bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kent merkezinin işlek caddesinde 16 yaşındaki Halil Can İ., yürüyüşe çıktı. Kalabalığın arasında yürüdüğü esnada henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından Halil Can İ., 3 bıçak darbesi aldı. Sağ ve sol bacağından yaralanan Halil Can İ., bıçak darbelenin ardından 5-6 metre sonra yere yığıldı. Otobüs durağında bekleyen sağlık çalışanı Fatma B., durumu fark etmesi üzerine hemen müdahalede bulundu. Kan kaybını önlerken vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olaya şahit olan esnaf Vedat Kurt ise “Telefoncu arkadaş yaralıya müdahale etti ayağını kablo ile bağladılar. Sonra ambulans çağırdık, kim vurduğunu bilmiyoruz, sadece bunları gördük” dedi.
Öte yandan, şüphelinin bıçaklama anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına an be an yansırken, yaralanan Halil Can İ’yi bıçaklayan kişi olay yerinden kaçtığı anlarda görüntülere yansıdı. Polis ekipleri arama çalışması başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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