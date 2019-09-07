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"Kentin kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 21:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Vali Hasan Basri Güzeloğlu: - "Bu kente ideolojik olarak değil, ekonomik olarak bakmak, kentin kazanmasını ve kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir"

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Bu kente ideolojik olarak değil, ekonomik olarak bakmak, kentin kazanmasını ve kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir." dedi.

Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve yönetim kurulu üyelerini belediye makamında kabul eden Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın, ülkenin ekonomik anlamda en güçlü kentlerinden biri olmayı hak ettiğini ancak uzun yıllar terör örgütünün uzantılarının iş birlikleri, ihaneti ve ihmali sonucu hak etmediği bir konumda bulunduğunu söyledi.

Sağlanan huzur ve güven ortamında milletin kaynaklarını milletin emrinde kullanarak ve bu doğrultuda çok çalışarak Diyarbakır'ı hak ettiği yere ulaştıracaklarını ifade eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Ticaret Borsamız, tarımsal potansiyeli Türkiye'nin en güçlü olan kentlerinden biri olan Diyarbakır'da bu işin taşıyıcısı, dinamosu ve merkezi olacak. Silvan projesi gibi 8 baraj, 32 sulama projesi, 235 bin hektar alanda sulanacak bir toprak varlığı gerçeği. Bu gerçekleştiği takdirde sadece bölgenin ve ülkenin değil, dünyanın sayılı bir üretim merkezi olunacak. Diyarbakır, Ticaret Borsamızın kurumsal kimliğiyle çok daha önemli ve farklı bir boyuta ulaşacak. Bu kente ideolojik olarak değil, ekonomik olarak bakmak, kentin kazanmasını ve kalkınmasını sağlamak hepimizin vazifesidir."

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