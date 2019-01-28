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Kentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 23:51 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Kıyı Kanunu'na aykırı bulundukları için 1 yıl önce yıkılan limandaki kaçak balıkçı barakalarının bulunduğu alanda oluşan görüntü kirliliğine, çevre kirliliği de eklendi.

Kentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük oldu

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Kıyı Kanunu'na aykırı bulundukları için 1 yıl önce yıkılan limandaki kaçak balıkçı barakalarının bulunduğu alanda oluşan görüntü kirliliğine, çevre kirliliği de eklendi. Kent sakinlerinin güzel havalarda yürüyüş yolu olarak kullandığı sahil, geçen zamanda denizden gelen atıklarla çöplüğe döndü. Limana, Valiliğin hazırladığı 'Zonguldak Limanı Rekreasyon Projesi' kapsamında yürüyüş alanları ve sosyal tesisler yapılması planlanıyor.
Limanda, halkın yürüyüş yaptığı güzergahta bulunan balıkçı barınakları, Kıyı Kanunu'na aykırı ve kaçak oldukları için geçen yıl yıkıldı. Zonguldak Valiliği, İl Özel İdaresi ve Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan yıkımın ardından barınaklardan kalan moloz yığınları toplanıp götürülse de bölgede görüntü kirliliği oluştu. Kent sakinlerinin güzel havalarda yürüyüş yolu olarak kullandığı sahil, geçen zamanda denizden gelen atıklarla da çöplüğe döndü. Zonguldaklılar, görüntü ve çevre kirliliğine karşı önlem alınmasını istedi.
Terk edilmiş halde görünen bölge için harekete geçen Valilik, 'Zonguldak Limanı Rekreasyon Projesi' hazırladı. Proje kapsamında limana yürüyüş yolları ve sosyal tesisler yapılarak modern bir kıyı bandı oluşturulması planlandı. Hazırlık aşamasında olan projenin henüz hayata geçmedi. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, hazırlanan projeyi sahil bandında uygulayacaklarını ve çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü söyledi.
'DEREDEN GELEN KİRLİLİK LİMANI DOLDURUYOR'
Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir de yıkılan bölgenin devletin tasarrufunda olduğunu söyledi. Valiliğin hazırladığı projenin uygulanacağın düşündüğünü ifade eden Başkan Akdemir, şöyle dedi:
"Önceki dönem Valimiz bir proje hazırlattı. Yeni Valimiz o projeye sıcak bakıyor. Şehir güzelleşmeli. Böyle çirkin bir görüntü arz etmemeli. Biz oraya toplanan çöpler için bariyer koydurmamıza rağmen derelerden gelen kirlilikler limanı dolduruyor. Bu liman TTK'ya ait ama temizliğini biz yapıyoruz. Geçen hafta 250 büyük poşet çöp topladık oradan" dedi.
'PROJE BAŞLAMADAN YIKIM GERÇEKLEŞMEMELİYDİ'
Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk ise imara aykırı yapıların yıkılmasını desteklediklerini ancak proje hayata geçmeden yapılan yıkımların yeni bir çirkinliğe neden olacağını yetkililere ilettiklerini ifade etti. Yeni bir görüntü ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığını anlatan Öztürk, "Burada olan barakalar, evet çirkin görünüm arz ediyordu. Burada teknelerini koydukları çekekler derme çatma barkalardı. Hatta bazılarının amacı dışında kullanıldığı söyleniyordu ama hiçbir paydaşla konuşulmadan, projenin ne zaman hayata geçirileceği gibi bir öngörüde bulunulmadan yapılan yıkım bu sonucu doğurdu. Bu da zaten çirkinleşme süreci yaşayan Zonguldak'ta insanların tek nefes aldığı alanın bu şekilde pislik yuvası haline dönüşmesine neden oldu" diye konuştu.

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Kentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük olduKentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük olduKentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük olduKentin nefes alacağı alan olacaktı, çöplük oldu

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