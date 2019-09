Kentin tarihi ve kültürel değerlerini kütüklere yansıtıyor

Bayburtlu resim öğretmeni Demet Akbaş, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini kütüklere resmediyor.

Resim öğretmeni Demet Akbaş, Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Pınargözü köyündeki evinde doğadan topladığı kütükleri adeta tuvale dönüştürerek, hem hayallerini hem de yaşadığı kentin kültürel ve doğal değerlerini bunlara yansıtıyor. Akbaş’ın eserleri birçok etkinlikte de sergilendi. Çocukluğunda resme olan ilgi ve yeteneğini öğretmenlerinin keşfetmesiyle bu alana yönelen ve sürekli olarak kendini geliştiren Akbaş, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olduktan sonra özel bir okulda öğretmenliğe başladı. Öğretmenliğinin yanında yaptığı farklı eserlerle yarışmalara giren ve önemli başarılar elde eden Akbaş’ın özellikle kütükler üzerine resmettiği eserleri dikkati çekiyor.

Sanatında sürekli olarak farklı arayışlar içerisinde olduğunu dile getiren Akbaş, ahşap üzerine resim yapan ressamların eserlerini incelediğini ve kendisinin de ağaç kütüklerine merak salarak bunlar üzerine resim yapmaya başladığını söyledi. Akbaş, “Gördüğüm ressamlar tahtalara resimlerini yapıyordu. Ben daha büyük kütüklere doğada kurumuş ve yıpranmış ağaç kütüklerine resmettim” dedi.

Resimlerinde kendi memleketinin kültürel ve doğal değerlerini yansıtmak istediğini de söyleyen Akbaş, “Çünkü ben tarihi, kültürü seven bir insanım. Bizim memleketimizin de köklü, zengin bir tarihi olduğunu düşündüğüm için bu konuları ele almak istedim” ifadelerini kullandı.

Resimlerinin sergilendiği alanlarda sanatla ilgisi olan olmayan her kesimin ilgisini çektiğini kaydeden Akbaş, “Evet şaşırıyorlar. Çok güzel yapmışsın diyorlar. Ancak olumsuz şeylerle de karşılaşabiliyorum. Ne gereği vardı bunları yaptın gibi. Ama bunlar beni etkilemiyor. Her türlü eleştiriyi ben önemsiyorum” dedi.

Kütüklere resim yapmanın tuval veya kağıda göre daha zor olduğunu vurgulayan Akbaş, “Ağaç, ahşap boyayı hemen emiyor. İlk astar attığım zaman boyayı emiyor, canlı göstermiyor. O yüzden güçlü bir astar atıyorum. Ve fırçayı da ağaç üzerinde rahat hareket ettiremiyorsunuz. Dolayısıyla biraz daha zahmetli oluyor ama sorun değil, yine de resimlerimi yapabiliyorum” diye konuştu.

Akbaş, doğal malzemeler üzerine yapılan resimlerin göze hoş geldiğini, insanların dikkatini çektiğini ve otantik bir hava oluşturduğunu sözlerine ekledi.