Kentin tehlikede olduğunu açık açık söylemiş! Hatay Belediye Başkanı Savaş'ın 2 hafta önceki uyarısı gündem oldu: "Depreme hazır değiliz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün saat 21.30 itibarıyla Hatay'da 1647 can kaybı, 6200 yaralı olduğunu açıkladı. Toplam bilançoyu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gece yarısı saatlerinde yaptığı açıklamayla 5 bin 894 can kaybı, 34 bin 810 yaralı olarak duyurdu. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın böylesi bir felakete yol açan depreme Hatay'ın hazır olmadığını 2 hafta önce söylediği açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"5 BUÇUK YILDIR CEVAP ALAMIYORUZ"

Savaş, Cansu Canan Özgen'in moderatörlüğündeki "40" adlı programa katıldığında depremle ilgili de değerlendirmelerde bulunmuştu. "Hatay yıkıcı bir depremin tekrarına hazırlıklı mı?" sorusuna "Değil" yanıtını veren Savaş, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Hazırlıklı olması için genel hükümetle belediyelerin işbirliği yapması lazım. Biz ne kadar yazı göndersek, özellikle bakanlıklara, bunların çok büyük kısmı bize cevap olarak bile gelmiyor. Antakya'nın en üst mahallelerinde heyelan bölgesi vardır, bir kısmı mezarlık olarak kullanılan, 37 dönümlük bir arazi. Orayla ilgili bir kentsel dönüşüm istedim, her şeyi yaptık, 5 buçuk yıldır bize bakanlık cevap bile vermiyor.