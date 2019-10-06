AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye genelinde mahalle kültürünü yaşatmak, vatandaşları tabiatla buluşturmak ve kültürel değerleri canlı tutmak amacıyla yatay mimari esaslı, az katlı konutlar inşa ediliyor.

Son dönemde gayrimenkul piyasasının sık konuşulan konuları arasında yatay mimari konusu ön plana çıkıyor.

Geçmişe dönüşün etkisinin eşyalar ve ev dekorasyonlarında olduğu gibi mimari alana da yansıması, yatay şehirleşmeyi beraberinde getiriyor.

Kentlerin dikey yapılardan uzaklaşıp yatay mimari ile inşa edilmesi, şehrin silüetini korumanın yanında orada yaşayan insanların üzerinde de etkili oluyor. Mahalle sakinleri, doğayla iç içe ve sosyal açıdan daha yakın komşuluk ilişkileri kurma imkanı bulabiliyor.

- Mahalle kültürü ön planda

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yatay mimari çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülüyor.

Bu kapsamda TOKİ aracılığıyla, mahalle kültürünün ön planda tutulduğu, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa'nın yanında, Türkiye genelinde az katlı, 2+1 ve 3+1 planında konutlar inşa ediliyor.