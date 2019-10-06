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Kentler yatay mimari ile "nefes" alacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 13:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de mahalle kültürünü yaşatmak, vatandaşları tabiatla buluşturmak ve kültürel değerleri canlı tutmak amacıyla yatay mimari esaslı, az katlı konutlar üretiliyor - Aile ve komşuluk ilişkilerini canlı tutacak yatay mimari anlayışıyla, geleneklerin daha güçlü yaşatılması, daha çok yeşil ve sosyal donatılar ile kentlerin nefes alması hedefleniyor - Bu kapsamda konutlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde 2+1 ve 3+1 planında inşa ediliyor

AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Türkiye genelinde mahalle kültürünü yaşatmak, vatandaşları tabiatla buluşturmak ve kültürel değerleri canlı tutmak amacıyla yatay mimari esaslı, az katlı konutlar inşa ediliyor.

Son dönemde gayrimenkul piyasasının sık konuşulan konuları arasında yatay mimari konusu ön plana çıkıyor.

Geçmişe dönüşün etkisinin eşyalar ve ev dekorasyonlarında olduğu gibi mimari alana da yansıması, yatay şehirleşmeyi beraberinde getiriyor.

Kentlerin dikey yapılardan uzaklaşıp yatay mimari ile inşa edilmesi, şehrin silüetini korumanın yanında orada yaşayan insanların üzerinde de etkili oluyor. Mahalle sakinleri, doğayla iç içe ve sosyal açıdan daha yakın komşuluk ilişkileri kurma imkanı bulabiliyor.

- Mahalle kültürü ön planda

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'de yatay mimari çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülüyor.

Bu kapsamda TOKİ aracılığıyla, mahalle kültürünün ön planda tutulduğu, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Ankara ve Bursa'nın yanında, Türkiye genelinde az katlı, 2+1 ve 3+1 planında konutlar inşa ediliyor.

Konutlar, belirlenen bölgeler ve genel şehir planlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu şehircilik kriterleri doğrultusunda, vatandaşları tabiatla buluşturacak ve samimi ilişkiler kurulmasını sağlayacak anlayışla üretiliyor.

Aile bağı ve komşuluk ilişkilerini canlı tutacak bu anlayışla, kültürel değerler ve geleneklerin ön plana çıkarılması, daha çok sosyal konut ve alanların inşa edilmesi, insanlara doğayla iç içe yaşama imkanı sunulması hedefleniyor.

Bu çalışmalar neticesinde, insanları toprakla daha çok buluşturan, daha çok yeşil ve sosyal donatılar sayesinde nefes alan şehirlerin oluşturulması amaçlanıyor.

Bakanlık tarafından "Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" sloganıyla 2023 hedefleri doğrultusunda nitelikli sosyal konutların hayata geçirilme çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
az katlı Konut yatay mimari

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