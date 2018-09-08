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"Kentsel dönüşüm bizim için önemli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Kentsel dönüşümde yoğunluk artışıyla değil, mevcutta, yerinde dönüşümle, vatandaşımızın gönül esasına dayalı dönüşümle yapmak istiyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Kentsel dönüşümde yoğunluk artışıyla değil, mevcutta, yerinde dönüşümle, vatandaşımızın gönül esasına dayalı dönüşümle yapmak istiyoruz." dedi.

Bir dizi ziyaret için geldiği Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulunan Kurum, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dobruca Sosyal Tesisleri'nde, il ve ilçe belediye başkanlarıyla, AK Parti il teşkilatı yöneticileriyle toplantı yaptı.

Basına kapalı toplantının ardından Yıldırım Belediyesi Kentsel Dönüşüm Merkezi'ne geçen Kurum, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali'den ilçedeki kentsel dönüşüm faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı, daha sonra Osmangazi Belediyesince yapılan Panorama 1326 Bursa Panoramik Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yıldırım ilçesindeki riskli alan yapım şantiyesinde de inceleme gerçekleştiren Kurum, örnek daireyi gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

- Kentsel dönüşümde "gönül esasına dayalı" dönüşüm

Kurum, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Alanı'nın ardından ziyaret ettiği Osmangazi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin kentsel dönüşümüyle ilgili il ve ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kurum, "Kentsel dönüşüm bizim için önemli. Kentsel dönüşümde yoğunluk artışıyla değil, mevcutta, yerinde dönüşümle, vatandaşımızın gönül esasına dayalı dönüşümle yapmak istiyoruz. Bu, çok önemli, yaptığımız dönüşümler tartışılır değil, gerçekten, herkesin, şehrin memnun olduğu projeler olmalı." diye konuştu.

İlçe belediye başkanlarıyla kentsel dönüşümle ilgili bazı kararlar aldıklarını belirten Kurum, şunları dile getirdi:

"Bu noktada ilçe belediye başkanlarımızla kararlar aldık. Şehrin silüetine zarar veren projelere ilişkin de süreç içinde gereken neyse bu yapılacak. İnşallah hep birlikte göreceğiz. Biz, geleceğimize, çocuklarımıza güzel şehirler bırakmak istiyoruz. Bu noktada biz yöneticilere bugün düşen görevleri de yerine getirmemiz gerekiyor. Bu manada zaten şehirde bir birliktelik var. Biz de bakanlık olarak bu birlikteliğe destek vereceğiz inşallah ve kentsel dönüşümü başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz.

Bunun dışında millet bahçesi noktasında şehirdeki eski stadyumumuzun olduğu yere millet bahçesi yapma konusunda bakanlıkla birlikte belediyemiz çalışacak ve inşallah sahadaki uygulamayı da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı yapacak. Orada şehrin nefes alacağı, insanların tüm ihtiyaçlarını giderecek bir millet bahçesini, inşallah yakın zamanda gerçekleştiriyor olacağız."

Osmangazi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Sıfır Atık Projesi'nin yürütüldüğüne dikkati çeken Kurum, "Sıfır atıkla ilgili burada belediyemizin uygulamasını yerinde gördük. Bu da hayvan barınağında Türkiye'de ilk defa uygulanan bir proje. Burada gençlerimizle, arkadaşlarımızla atıklarımızı, hem doğal ortamda kompost haline getirdik hem de belediyemiz sağolsun bu atıklarla ilgili bir makine üretmiş. Hayvan besleyecek yem veriyor makine, çocuklarımızla birlikte sokak hayvanlarını besledik burada. Bizim için bu bilinci yerleştirmek, gençlerimize aşılamak çok önemli." ifadelerini kullandı.

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